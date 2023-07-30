Захоплюючі шкільні серіали 2007-2010 років: від драм підліткового віку до випробувань юності
Вирушаючи в ностальгічну подорож телевізійними архівами, UAportal повертає вас у 2007-2010 роки, коли коридори навчальних закладів стали тлом для захопливих історій.
"Хор"
Рейтинг IMDB: 6.7
Жанр: школа, комедія, драма, мюзикл
Країна: США
Тривалість: по 44 хвилини
Рік: 2009-2015
Головні продюсери: Райан Мерфі, Бред Фальчук, Ян Бреннан
Це історія випробувань і перемог шкільного хору, що складається з групи учнів з різним досвідом і талантами. Разом вони долають особисті та музичні виклики, руйнуючи бар'єри та надихаючи глядачів своїми потужними виступами.
"Вогні ночі п'ятниці"
Рейтинг IMDB: 8.6
Жанр: школа, драма, спорт
Країна: США
Тривалість: по 44 хвилини
Рік: 2006-2011
Головні продюсери: Пітер Берґ, Джейсон Катімс
Події розгортаються у футбольному містечку Діллон, штат Техас. Поки гравці прагнуть успіху на полі, їхні особисті проблеми та стосунки переплітаються, створюючи щире та автентичне зображення маленького американського містечка.
"Молокососи"
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: школа, драма
Країна: Великобританія
Тривалість: по 46 хвилин
Рік: 2007-2013
Головні продюсери: Браян Елслі, Джеймі Бріттейн
Фільм показує життя групи британських підлітків, які мандрують бурхливим світом. Кожна серія фокусується на окремій позиції персонажа, дозволяючи глядачам зануритися в їхні індивідуальні переживання.
"Переростки"
Рейтинг IMDB: 8.3
Жанр: школа, комедія
Країна: Великобританія
Тривалість: по 25 хвилин
Рік: 2008-2010
Головні продюсери: Деймон Бізлі, Ієн Морріс
У центрі уваги група соціально незграбних британських підлітків, які мандрують мінним полем середньої школи. Серіал показує гумористичний бік підліткового життя з кумедними витівками та незграбними зустрічами, подаючи щедру порцію моментів, що викликають бридливість, і ситуацій, з яких можна сміятися досхочу.
"Спільнота"
Рейтинг IMDB: 8.5
Жанр: школа, комедія
Країна: США
Тривалість: по 22 хвилини
Рік: 2009-2015
Головний продюсер: Ден Гармон
Події розвиваються в Громадському коледжі Гріндейла, де збирається химерний ансамбль студентів з різних прошарків суспільства. Серіал гумористично сатирично висміює студентське життя, досліджуючи нетрадиційну дружбу, нестандартні заняття та абсурдні пригоди в межах згуртованого колективу коледжу.
Нагадаємо, пригодницькі фільми стали одними з найпопулярніших. Тому ми підготували список найкращих пригодницьких серіалів, які вийшли у прокат у період з 2018 по 2021 рік.
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