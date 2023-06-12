Захоплюючі трилери 2018-2021 року, які слід подивитися

UAportal підготував огляд найбільш захоплюючих трилерів з 2018 до 2021 року. Ці фільми, від психологічних роздумів до насичених дією таємниць, підкорили глядачів та здобули визнання критиків.

Ангел мій

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Жанр: Трилер

Країна виробництва: Австралія

Тривалість: 1 година 38 хвилин

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Су Армстронг

У психологічному трилері "Янгол мій" режисера Кіма Фарранта Ліззі зациклюється на дівчині, яку вважає своєю померлою дочкою. У міру того, як одержимість Ліззі посилюється, вона формує тривожний зв'язок з матір'ю дівчинки і заплутується в павутинні обману та секретів. У міру того, як стирається грань між реальністю та оманою, дії Ліззі стають все більш небезпечними, що призводить до вибухового кульмінаційного моменту, що розкриває примарну правду.

Правосуддя Спенсера

Рейтинг IMDb: 6.2/10

Жанр: Трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 51 хвилина

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Ніл Х. Моріц

Режисер Пітер Берг розповідає про колишнього поліцейського Спенсера, який повертається на небезпечні вулиці Бостона, щоб розкрити зловісну змову. Разом зі своїм дотепним сусідом по кімнаті Хоуком Спенсер поринає у павутиння корупції та таємних злочинів, у яких замішані впливові постаті. У міру того, як кількість жертв збільшується, а ставки зростають, Спенсеру доводиться укладати підступні спілки, перехитрити лиходіїв та захистити тих, хто йому дорогий.

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Просте прохання

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 57 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Пол Фейг

Фільм "Просте прохання" режисера Пола Фейга розповідає про Стефані, матусю-блогера, яка потоваришувала із загадковою Емілі. Коли Емілі зненацька зникає, Стефані починає пошуки, щоб розкрити правду про зникнення своєї подруги. У міру того, як Стефані все глибше проникає в таємницю, вона розкриває серію секретів, що шокують, обману і несподіваних поворотів, які змушують глядачів ворожити до останніх миттєвостей.

З нізвідки

Рейтинг IMDb: 4.9/10

Жанр: Трилер

Країна виробництва: Велика Британія

Тривалість: 1 година 50 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Ендрю Старк

В атмосферному трилері "З нізвідки" режисера Керол Морлі детективу Майке Хуліхан доручають розслідувати загадкову смерть астрофізика. У міру того, як Хуліхан заглиблюється в цю справу, вона заплутується у складному павутинні наукових теорій, особистих нав'язливих ідей та екзистенційних питань. Хуліхан, яку переслідує її власне непросте минуле, розгадує загадку загибелі астрофізика, що призводить до разючого одкровення, яке ставить під сумнів її сприйняття реальності.

Безшумний

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Жанр: Трилер

Країна виробництва: Канада

Тривалість: 1 година 33 хвилини

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Кібіл Луйтен

Режисер Робін Пронт розповідає про мисливця-затворника Рейберна Суонсона, який вирушає на пошуки небезпечного вбивці, який полює на молодих жінок. Коли пропадає дочка місцевого шерифа, Рейберн починає невпинне переслідування, ризикуючи власним життям заради порятунку інших. У міру того, як він розкриває льодову душу правду, що стоїть за вбивствами, Рейберн повинен протистояти своїм власним демонам і пройти останнє випробування на виживання у напруженій та атмосферній грі в кішки-мишки.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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