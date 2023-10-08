Усі носять суцільний купальник: Топ-6 трендових варіантів літа 2023

З наближенням довгоочікуваного купального сезону час оцінити свою колекцію купальників і переконатися, що у вас є все необхідне для стильного літа. Хоча накидки, солом'яні капелюхи та шльопанці – це обов'язкові речі, не забувайте про важливість придбання кращих злитих купальників, які можуть бути такими ж веселими та модними, як і бікіні.

Цього літа асортимент злитих купальників різноманітний і захоплюючий, пропонуючи унікальні декольте та деталі дизайну, які, безсумнівно, наголосять на фігурі. Якщо віддаєте перевагу універсальним кольорам і кроям або привабливим візерункам і яскравим відтінкам, вибір злитих купальників нескінченний.

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Маленький чорний купальник

Класичний чорний купальник, незалежно від того, чи то бікіні, чи злитий, завжди випромінює незмінну елегантність. Щоб додати нотку інтриги, вибирайте унікальні декольте, силуети плечей та дизайнерські деталі, такі як вирізи та хвилясті краї, що відрізняють закритий купальник з інших.

Класичний купальник, який завжди у моді

У кожному гардеробі повинен бути класичний безвідмовний комплект, який можна легко одягнути на будь-яку подію. Шукайте силуети, в яких почуваєтеся впевнено та комфортно, наприклад, класичний округлий виріз, та вибирайте колір, що підходить до літніх вбрань.

Купальник із текстурованої тканини

Зморшкуваті фактурні тканини надають купальнику текстури та глибини, створюючи візуально цікавий образ. Доступні в діапазоні райдужних яскравих та універсальних нейтральних кольорів, найкращі злиті варіанти цього сезону представлені в різних силуетах, від сучасних асиметричних форм на плечах до класичних бретельок та лямок.

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Морський стиль

Пориньте у вічний шарм морської тематики з купальником у синьо-білу смужку. Зверніть увагу на грайливі деталі, такі як зав'язки на шнурівці та золоту фурнітуру, щоб підкреслити цю естетику. Такі купальники не тільки стильні, а й універсальні, ідеально підходять для відпочинку на пляжі або плавання у відкритому морі.

Не надто милий квітковий купальник

Квіткові купальники – природний вибір для теплої пори року, що пропонує надійний та стильний варіант для відпочинку на сонці. Вибирайте з дрібних квіточок, що нагадують про 90-і, або з великих візерунків, які надають графічності вашому злитому варіанту. Цей універсальний стиль, безсумнівно, справить ефект, куди б не пішли.

Купальник із принтом 70-х

Понесіть у минуле за допомогою купальників з психоделічними візерунками та квітковими ретро-мотивами. Пориньте в ностальгію за 70-ми, одягнувши злитий купальник, що віддає шану стильним тенденціям минулого. Для тих, хто шукає додаткову фіксацію, варто зупинити свій вибір на купальнику на кісточках, що забезпечує комфорт та стиль.

Раніше стилісти назвали п'ять простих правил, щоб створити гардероб у стилі "тиха розкіш". Quiet luxury характеризується спокійною кольоровою гамою, класичними силуетами та преміальною якістю.

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