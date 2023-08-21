Обираємо з розумом: дерева, які не варто висаджувати біля будинку

Дерева відіграють важливу роль у створенні краси та затишку на подвір'ях. Однак дуже важливо враховувати типи дерев, які висаджуються, особливо коли йдеться про їхню близькість до будинків.

Вважається, що деякі дерева приносять нещастя або мають властивості, які можуть завдати шкоди. UAportal підготував список деяких дерев, яких краще уникати при посадці біля будинків, беручи до уваги різні культурні вірування та прагматичні міркування.

Сосна

Хоча вона відома позитивною енергією, до розміщення сосни слід підходити з розумом. Через свої тонкі, але важкі гілки, вона може становити небезпеку у вітряну погоду, потенційно завдаючи шкоди сусіднім будівлям. Крім того, сосна віддає перевагу сухому ґрунту, що може негативно вплинути на інші рослини, які ростуть поблизу.

Береза

Згідно з давньою прикметою, берези повинні рости тільки за парканами. В ідеалі, якщо береза стоїть біля входу, вважається, що вона слугує надійним захисником. Однак бажано тримати подалі від інших дерев, особливо фруктових, оскільки вона має сильну прихильність до води і може виснажувати вологу з навколишніх рослин.

Дуб

Дуб, незважаючи на свою велич, вважається провісником смерті, і його краще уникати поблизу житлових територій. Його розгалужена коренева система з часом може зробити ґрунт неродючим, що загрожує іншим рослинам, які знаходяться поруч.

Читайте також: Як проростити свіжу зелень із залишків рослин, опустивши їх коріння у воду

Горіх волоський

Хоча ці дерева популярні в садах, їх слід з обережністю висаджувати біля будинків. Вони не володіють негативною або небезпечною енергією, але їхня розгалужена коренева система може пошкодити фундамент будівлі. Крім того, під час сезону дозрівання падіння горіхів може становити небезпеку. Якщо ви вирішили посадити ці дерева, слід ретельно продумати місце його розміщення.

Верба

Верби, як і дуби, асоціюються зі смертю та горем. Крім того, їхні густі та пишні крони затримують сонячне світло, що ускладнює розвиток інших рослин під ними. Бажано відводити місце для верб біля водойм, а не в безпосередній близькості до будинків.

Туя

До дерев туї, популярних як у житлових, так і в комерційних ландшафтах, слід підходити з обережністю. Згідно з повір'ям, якщо молода дівчина живе в будинку, де поруч росте туя, це може зашкодити її шансам вийти заміж. Втім, вважається, що туї також мають здатність відлякувати злих духів своїм ароматом. Якщо ви вирішили посадити тую поруч з будинком, рекомендується розташувати її біля паркану, оскільки вона має чималу висоту.

Нагадаємо, ми розповідали, яку загрозу може нести грошове дерево.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!