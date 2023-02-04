Затяжна магнітна буря буде штормити майже весь тиждень: небезпечні дати

Перший тиждень лютого пройшов практично непомітно. Єдина дводенна буря була доволі слабкою та короткою, закінчившись 2-го числа. Проте незабаром варто очікувати другу геомагнітну хвилю. На цей раз вчені прогнозують чотириденну бурю сталої інтенсивності.

За прогнозами Meteoagent, починаючи з вівторка, 7 лютого, на Землі варто очікувати бурю, потужністю в 4 бали. На такому рівні вона протримається також 8, 9 та 10 лютого. Варто зазначити, що інтенсивність в 4 бали вважається середньою, цей показник має слабший влив, ніж потужні хвилі, проте не може пройти непомітно для метеочутливих людей. Ситуація стабілізується лише в суботу, 11 лютого, тоді показник дорівнюватиме 2 балам.

Друга хвиля магнітних бур у лютому

Читайте також: Кава та сигарети: лікарі пояснили, чому так небезпечно їх поєднувати

Симптоми метеозалежності можуть бути суто індивідуальними. Вони залежать від наявності у людини хронічних захворювань, її віку, способу життя, емоційного стану та інших факторів. Найчастіше скаржаться на:

слабкість, швидку стомлюваність;

втрату апетиту;

біль у м'язах та суглобах, а також місцях, де були переломи;

запаморочення;

головний біль, мігрень;

підвищення та зниження артеріального тиску;

шум у вухах;

прискорене серцебиття;

задишку;

перепади настрою, тривожність, агресивність, депресію.

Не потрібно просто сидіти та чекати, поки коливання знайдуть на вас вплив. Аби вберегти та підготувати свій організм, варто дотримуватися всього декількох порад. Вони будуть корисні не тільки в період наближення та розпалу геомагнітної хвилі, а й у повсякденному житті.

По-перше, намагайтесь знизити рівень стресу. Менше реагуйте на подразники, сконцентруйтеся на позитивних думках та подіях.

По-друге, варто приділити час своєму фізичному стану. Робіть легку ранкову зарядку в ліжку, а протягом дні не забувайте періодично гуляти та робити легеньку розтяжку для м’язів. Більше дихайте свіжим повітрям.

Пам’ятайте про підтримання водного балансу. Поставте пляшку з водою поруч і пийте протягом дня, коли ваш організм відчує жагу. В зимовий час можете використовувати термокружку, аби вода довше зберігалася теплою і її було комфортно пити.

Додайте до раціону більше корисних овочів та зелені. Особливо в холодний період варто підтримувати свій організм в тонусі.

Намагайтесь не вживати багато кави та спробуйте менше палити цигарок.

Лягайте спати вчасно, і спіть не менше 7 годин, аби організм міг відновити сили для наступного дня.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, є багато порад, якими можна скористатися, щоб сприяти гарному сну, зокрема внести зміни до свого раціону, оскільки деякі продукти та напої мають корисні властивості для сну. UAportal розповів про 9 кращих продуктів і напоїв, які варто вживати ввечері.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!