Жир і залишки бруду зникнуть за декілька секунд: три корисні поради, як швидко очистити деко

Однією з найпоширеніших проблем, з якою зіштовхується чимало господарів, є очищення листів для випікання, на яких з часом накопичується жир і бруд. UAportal підготував практичні поради, які допоможуть вам швидко очистити деко та повернути йому попередній блиск.

Харчова сода й оцет

Це один з найпопулярніших і найефективніших способів для очищення кухонних предметів. Насипте достатньо харчової соди на брудну поверхню, а потім полийте її оцтом. Ви побачите реакцію – утворення бульбашок, яка допоможе розпушити запечений жир. Залиште це все на кілька хвилин, а потім почистьте предмет неабразивною губкою або щіткою. Ретельно промийте водою.

Лимон і сіль

Розріжте лимон навпіл і занурте розрізаною стороною в сіль. Втирайте цитрин безпосередньо на жирні ділянки поверхні, при цьому вичавлюючи сік. Кислотність лимона в поєднанні з абразивною текстурою солі розчепить жир. Згодом промийте поверхню водою, щоб видалити залишки розчину.

Перекис водню та харчова сода

Для складніших плям і пригорілих залишків, насипте соду на деко, а потім додайте перекис водню, переконавшись при цьому, що вся сода волога. Залиште цю суміш на кілька годин або на ніч, щоб вона подіяла. Поєднання цих двох інгредієнтів допоможе розщепити жирові відкладення. Потріть поверхню губкою або щіткою, а потім ретельно все промийте.

Раніше, UaPortal поділився, як легко очистити витяжку на кухні від жиру.

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