Знаменитості, які поголилися налисо: безстрашні красуні

Деякі сміливі зірки вирішили піти проти течії та зробити вибір на користь повністю голеної голови. UAportl підготував історії п'яти відомих особистостей, які не побоялися прийняти лисий образ.

Брітні Спірс

У 2007 році американська співачка і танцівниця Брітні Спірс привернула до себе значну увагу, коли голила голову. Борючись із післяпологовою депресією та психічним розладом, вона шукала втіху в цій радикальній зміні.

Це здавалося їй катарсичним способом позбутися своїх проблем і почати все з чистого аркуша. Хоча спочатку Брітні не була стурбована своєю зміною іміджу, зрештою вона почала носити перуки, поки її волосся не відросло.

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Демі Мур

Американська актриса Демі Мур потрапила до заголовків газет, коли поголила голову для головної ролі у фільмі "Солдат Джейн". Ця трансформація допомогла їй втілити образ безстрашної солдатки. Фільм став культовим і ознаменував важливу віху в кар'єрі Демі. Дивно, але ультракоротка стрижка дуже добре доповнювала її ніжні риси обличчя.

Шарліз Терон

Відома американська актриса та фотомодель Шарліз Терон розпрощалася зі своїми фірмовими золотистими локонами для фільму "Божевільний Макс: Дорога люті". Вона настільки полюбила коротко стрижений образ, що після цього рідко відрощувала довге волосся. Коротке каре, піксі та андеркат стали її улюбленими стилями, які без особливих зусиль омолоджують її зовнішність.

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Кейт Бланшетт

Австралійська актриса, продюсер та режисер Кейт Бланшетт вирішила повернути голову для фільму "Рай". Прийнявши цей досвід із розпростертими обіймами, вона навіть проігнорувала пораду свого агента носити шапочку. Пізніше Кейт зізналася, що їй подобалося почуття вітру, який обдув її лису голову. Її безстрашний підхід залишив незабутнє враження.

Наталі Портман

Американська актриса, сценаристка, режисер та продюсер Наталі Портман продемонструвала свою багатогранність, поголивши голову для похмурого політичного трилера "V – вендетта". Ця потужна сцена залишається одним із найемоційніше заряджених моментів у кінематографі. Наталі легко довела, що жінка може випромінювати жіночність і чарівність навіть без повної шевелюри.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як сім знаменитих чоловіків коригували свою зовнішність.

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