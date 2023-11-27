26 музеїв Переяслава. Спадщина, яку ми маємо зберегти та передати дітям

Переяслав відсвяткував свої 1100 років та може похизуватися найкращою збіркою збережених музеїв на своїй території. Мандрівка до цього дивовижного міста однозначно буде корисною як дітям, так і дорослим. Тут легко вивчити культуру, традиції та пізнати власну ідентичність. Обирайте локації для наступних канікул у нашому списку з 26 музеїв Переяслава, щоб прокачати обізнаність про власну культуру та створити досить насичений маршрут для подорожі Україною.

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1 Музей архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини просто неба)

Відвідувати музей краще в теплу пору року, особливо в період цвітіння дерев та квітів. Музей відтворює стародавні поселення на Татарській горі. Прогулюючись територією у 30 гектарів ви зможете оглянути 185 об’єктів, кожен з яких ма свою цікаву історію та значущість. Пізнайте стародавні ремесла та спробуйте промисли про які сучасність й не згадує.

2 Музей українського рушника

Дізнайтеся секрети візерунків на українському рушнику. Подивіться чим відрізняються візерунки різних регіонів України. У музеї представлено 300 рушників, кожен з яких має неповторний малюнок.

3 Музей української православної церкви

Такий духовний досвід може стати досить цікавою прогулянкою. Стародавні матеріали про життя Ісуса Христа стануть екскурсом перш за все у життя людини, існування якої мало вагомий вплив на розвиток християнства та віруючих. Та вчення якої живуть і понині.

4 Музей історії українських народних обрядів і традицій

Прослідкувати як змінювалися традиції та обряди українців у дохристиянський період і після буде досить захопливо. У чотирьох кімнатах ви почуєте багато історій, та дізнаєтеся в що вірили наші пращури та що залишилося у традиціях й досі. Якщо ви бажаєте дізнатися, які обряди дійсно українські, а які пов'язані історією та політикою, цей музей стане справжнім відкриттям.

5 Музей декоративно–прикладного мистецтва

Велика колекція виробів з дерева, глини, вишивки, гутного скла та порцеляни сподобаються всім від малечі до дорослого. Адже всі ці предмети вироблені власноруч та мають кожен своє призначення. Витвори брали участь в різноманітних республіканських виставках та дарують красу, зроблену талановитими майстрами, до сьогодні.

6 Музей пізнання й освоєння космосу

Створений ще в 1979 році музей має унікальні експонати не лишень космічних апаратів, але й обчислювальної техніки.

7 Музей хліба

Прослідкувати всі етапи від вирощування та збору пшениці до виготовлення запашної булочки - цікавий та натхненний процес. Крім того, ви зможете ознайомитися з посудом часів Трипільської культури з каменю, глини та кераміки.

8 Музей сухопутного транспорту

Ця унікальна колекція складається з 1400 експонатів, та починається з засобів пересування з часів трипільської культури.

9 Музей - пошта

Музей працює на території станції 1993 року. Відтворення інтер'єру того часу в якому жила сім’я станційного доглядача зробило екскурс ще цікавішим.

10 Музей історії бджільництва

Дізнайтеся про складний та важкий процес видобування меду та чому якщо на планеті не стане бджіл, через чотири роки вимре й людина.

11 Музей лікарських рослин

Вивчити види трав в Україні та цілющі властивості можна в цьому чарівному ботанічному музеї в Переяславі. Такі знання можуть рятувати життя та допомагають зекономити гроші на аптеці.

12 Меморіальний музей Шолом Алейхема

Дізнайтеся про життя та творчість письменника цікаво та розгорнуто.

13 Скульптурно–портретна галерея по вул. Котляревського

Галерея невеличка, але знаходиться у літаку ТУ – 114, тому ознайомитися з нею можна швидко та пізнавально.

14 Історичний музей

Екскурс почнеться вже з архітектури будинку музею. Стіни закладу – це справжня архітектурна пам’ятка 1820 р. Пройшовши 12 залів ви дізнаєтеся історію самої Переяславщини починаючи з 16 століття.

15 Археологічний музей

Всі експонати музею були знайдені під час розкопок і датуються часом до нашої ери.

16 Музей – діорама "Битва за Дніпро"

Художнє полотно 7 метрів у висоту та 28 метрів у довжину детально відображає масову переправу радянських військ через Дніпро восени 1943 року. Полотно створювалося художниками протягом 5 років.

17 Музей українського народного одягу Середнього Придніпров’я

Ця колекція представлена на території церкви і охоплює не лишень одяг різного соціального пласту населення, а й ткані вироби для дому.

18 Картинна галерея

Шість залів та 168 експонатів видатних українських художників та скульпторів.

19 Музей кобзарського мистецтва

Поринути у світ великих кобзарів, побачити їх інструменти, предмети побуту та дізнатися про їх спосіб життя можна в цьому музеї в Переяславі.

20 Музей архітектури Переяслава часів Київської Русі

Познайомитися з архітектурою 11 – 12 століття за допомогою артефактів, знайдених під час розкопок, побачити креслення та надихнутися для власного архітектурного дизайну можна в музеї.

21 Меморіальний музей поета Г.С. Сковороди

Хочете більше дізнатися про клас поетики та видатного письменника приїздіть до Переяслава.

22 Музей Трипільської культури

Трипільські поселення датовані 5–3 століттями до нашої ери, тому артефакти знайдені під час розкопок досить яскраво показують нам побут і культуру давніх людей.

23 Музей пам’яті Поліського району

Можна побачити разом з музеєм просто неба.

24 Музей історії та філософії

Більш ніж 500 експонатів продемонструють життя та теорії видатних філософів усього світу та роз'яснено значущість такої діяльності.

25 Музей М.М. Бенардоса

П'ять кімнат, включають робочий кабінет видатного винахідника у галузі електрозварювання.

26 Меморіальний музей архітектора В.Г. Заболотного

Музей розташовано у садибі видатного архітектора, та демонструє 1500 експонатів, які допомагають зрозуміти та побачити як творять майстри.