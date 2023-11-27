26 музеев Переяслава. Наследие, которое мы должны сохранить и передать детям
Переяслав отпраздновал свои 1100 лет и может похвастаться лучшим сборником сохранившихся музеев на своей территории. Путешествие в этот удивительный город однозначно будет полезен как детям, так и взрослым. Здесь легко изучить культуру, традиции и узнать собственную идентичность. Выбирайте локации для следующих каникул в нашем списке из 26 музеев Переяслава, чтобы прокачать осведомленность о собственной культуре и создать достаточно насыщенный маршрут для поездки по Украине.
1 Музей архитектуры и быта Среднего Приднепровья под открытым небом)
Посещать музей лучше в теплое время года, особенно в период цветения деревьев и цветов. Музей воссоздает древние поселения на Татарской горе. Прогуливаясь по территории в 30 гектаров вы сможете осмотреть 185 объектов, каждый из которых имеет свою интересную историю и значимость. Узнайте древние ремесла и попробуйте промыслы о которых современность и не упоминает.
2 Музей украинского полотенца
Узнайте секреты узоров на украинском рушнике. Посмотрите, чем отличаются узоры разных регионов Украины. В музее представлено 300 полотенец, каждое из которых имеет неповторимый рисунок.
3 Музей украинской православной церкви
Такой духовный опыт может стать очень интересной прогулкой. Древние материалы о жизни Иисуса Христа станут экскурсом прежде всего в жизнь человека, существование которого оказало существенное влияние на развитие христианства и верующих. Но учения которой живут и поныне.
4 Музей истории украинских народных обрядов и традиций
Проследить, как изменялись традиции и обряды украинцев в дохристианский период и после будет довольно увлекательно. В четырех комнатах вы услышите много историй, и узнаете во что верили наши предки и что осталось в традициях до сих пор. Если вы хотите узнать, какие обряды действительно украинские, а какие связаны с историей и политикой, этот музей станет настоящим открытием.
5 Музей декоративно-прикладного искусства
Большая коллекция изделий из дерева, глины, вышивки, гутного стекла и фарфора понравятся всем от малышей до взрослого. Ведь все эти предметы произведены собственноручно и каждый имеют свое предназначение. Произведения принимали участие в различных республиканских выставках и дарят красоту, сделанную талантливыми мастерами, по сей день.
6 Музей познания и освоения космоса
Созданный еще в 1979 году музей имеет уникальные экспонаты не только космических аппаратов, но и вычислительной техники.
7 Музей хлеба
Проследить все этапы от выращивания и сбора пшеницы до изготовления душистой булочки – интересный и вдохновенный процесс. Кроме того, вы сможете ознакомиться с посудой времен Трипольской культуры из камня, глины и керамики.
8 Музей сухопутного транспорта
Эта уникальная коллекция состоит из 1400 экспонатов и начинается с средств передвижения со времен трипольской культуры.
9 Музей - почта
Музей работает на территории станции в 1993 году. Воспроизведение интерьера того времени в котором жила семья станционного смотрителя сделало экскурс еще более интересным.
10 Музей истории пчеловодства
Узнайте о сложном и тяжелом процессе добычи меда и почему, если на планете не станет пчел, через четыре года вымрет и человек.
11 Музей лекарственных растений
Выучить виды трав в Украине и целебные свойства можно в этом волшебном ботаническом музее в Переяславе. Такие знания могут спасать жизнь и помогают сэкономить деньги на аптеке.
12 Мемориальный музей Шлем Алейхема
Узнайте о жизни и творчестве писателя интересно и развернуто.
13 Скульптурно-портретная галерея по ул. Котляревского
Галерея небольшая, но находится в самолете ТУ – 114, поэтому ознакомиться с ней можно быстро и познавательно.
14 Исторический музей
Экскурс начнется уже с архитектуры здания музея. Стены заведения – это настоящая архитектурная достопримечательность 1820 г. Пройдя 12 залов, вы узнаете историю самой Переяславщины начиная с 16 века.
15 Археологический музей
Все экспонаты музея были найдены во время раскопок и датируются временами нашей эры.
16 Музей – диорама "Битва за Днепр"
Художественное полотно 7 метров в высоту и 28 метров в длину подробно отражает массовую переправу советских войск через Днепр осенью 1943 года. Полотно создавалось художниками в течение 5 лет.
17 Музей украинской народной одежды Среднего Приднепровья
Эта коллекция представлена на территории церкви и охватывает не только одежду разного социального пласта населения, но и тканые изделия для дома.
18 Картинная галерея
Шесть залов и 168 экспонатов выдающихся украинских художников и скульпторов.
19 Музей кобзарского искусства
Погрузиться в мир великих кобзарей, увидеть их инструменты, предметы быта и узнать их образ жизни можно в этом музее в Переяславе.
20 Музей архитектуры Переяслава времен Киевской Руси
Познакомиться с архитектурой 11-12 веков с помощью артефактов, найденных во время раскопок, увидеть чертежи и вдохновиться для собственного архитектурного дизайна можно в музее.
21 Мемориальный музей поэта Г.С. Сковороды
Хотите больше узнать о классе поэтики и выдающемся писателе приезжайте в Переяслав.
22 Музей Трипольской культуры
Трипольские поселения датированы 5–3 веками до нашей эры, поэтому артефакты, найденные во время раскопок, достаточно ярко показывают нам быт и культуру древних людей.
23 Музей памяти Полесского района
Можно увидеть вместе с музеем под открытым небом.
24 Музей истории и философии
Более 500 экспонатов продемонстрируют жизнь и теории выдающихся философов всего мира и разъяснены значимость такой деятельности.
25 Музей М.М. Бенардоса
Пять комнат, включают в себя рабочий кабинет выдающегося изобретателя в области электросварки.
26 Мемориальный музей архитектора В.Г. Заболотного
Музей расположен в усадьбе выдающегося архитектора и демонстрирует 1500 экспонатов, которые помогают понять и увидеть, как творят мастера.