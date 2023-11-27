26 музеев Переяслава. Наследие, которое мы должны сохранить и передать детям

Переяслав отпраздновал свои 1100 лет и может похвастаться лучшим сборником сохранившихся музеев на своей территории. Путешествие в этот удивительный город однозначно будет полезен как детям, так и взрослым. Здесь легко изучить культуру, традиции и узнать собственную идентичность. Выбирайте локации для следующих каникул в нашем списке из 26 музеев Переяслава, чтобы прокачать осведомленность о собственной культуре и создать достаточно насыщенный маршрут для поездки по Украине.

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1 Музей архитектуры и быта Среднего Приднепровья под открытым небом)

Посещать музей лучше в теплое время года, особенно в период цветения деревьев и цветов. Музей воссоздает древние поселения на Татарской горе. Прогуливаясь по территории в 30 гектаров вы сможете осмотреть 185 объектов, каждый из которых имеет свою интересную историю и значимость. Узнайте древние ремесла и попробуйте промыслы о которых современность и не упоминает.

2 Музей украинского полотенца

Узнайте секреты узоров на украинском рушнике. Посмотрите, чем отличаются узоры разных регионов Украины. В музее представлено 300 полотенец, каждое из которых имеет неповторимый рисунок.

3 Музей украинской православной церкви

Такой духовный опыт может стать очень интересной прогулкой. Древние материалы о жизни Иисуса Христа станут экскурсом прежде всего в жизнь человека, существование которого оказало существенное влияние на развитие христианства и верующих. Но учения которой живут и поныне.

4 Музей истории украинских народных обрядов и традиций

Проследить, как изменялись традиции и обряды украинцев в дохристианский период и после будет довольно увлекательно. В четырех комнатах вы услышите много историй, и узнаете во что верили наши предки и что осталось в традициях до сих пор. Если вы хотите узнать, какие обряды действительно украинские, а какие связаны с историей и политикой, этот музей станет настоящим открытием.

5 Музей декоративно-прикладного искусства

Большая коллекция изделий из дерева, глины, вышивки, гутного стекла и фарфора понравятся всем от малышей до взрослого. Ведь все эти предметы произведены собственноручно и каждый имеют свое предназначение. Произведения принимали участие в различных республиканских выставках и дарят красоту, сделанную талантливыми мастерами, по сей день.

6 Музей познания и освоения космоса

Созданный еще в 1979 году музей имеет уникальные экспонаты не только космических аппаратов, но и вычислительной техники.

7 Музей хлеба

Проследить все этапы от выращивания и сбора пшеницы до изготовления душистой булочки – интересный и вдохновенный процесс. Кроме того, вы сможете ознакомиться с посудой времен Трипольской культуры из камня, глины и керамики.

8 Музей сухопутного транспорта

Эта уникальная коллекция состоит из 1400 экспонатов и начинается с средств передвижения со времен трипольской культуры.

9 Музей - почта

Музей работает на территории станции в 1993 году. Воспроизведение интерьера того времени в котором жила семья станционного смотрителя сделало экскурс еще более интересным.

10 Музей истории пчеловодства

Узнайте о сложном и тяжелом процессе добычи меда и почему, если на планете не станет пчел, через четыре года вымрет и человек.

11 Музей лекарственных растений

Выучить виды трав в Украине и целебные свойства можно в этом волшебном ботаническом музее в Переяславе. Такие знания могут спасать жизнь и помогают сэкономить деньги на аптеке.

12 Мемориальный музей Шлем Алейхема

Узнайте о жизни и творчестве писателя интересно и развернуто.

13 Скульптурно-портретная галерея по ул. Котляревского

Галерея небольшая, но находится в самолете ТУ – 114, поэтому ознакомиться с ней можно быстро и познавательно.

14 Исторический музей

Экскурс начнется уже с архитектуры здания музея. Стены заведения – это настоящая архитектурная достопримечательность 1820 г. Пройдя 12 залов, вы узнаете историю самой Переяславщины начиная с 16 века.

15 Археологический музей

Все экспонаты музея были найдены во время раскопок и датируются временами нашей эры.

16 Музей – диорама "Битва за Днепр"

Художественное полотно 7 метров в высоту и 28 метров в длину подробно отражает массовую переправу советских войск через Днепр осенью 1943 года. Полотно создавалось художниками в течение 5 лет.

17 Музей украинской народной одежды Среднего Приднепровья

Эта коллекция представлена на территории церкви и охватывает не только одежду разного социального пласта населения, но и тканые изделия для дома.

18 Картинная галерея

Шесть залов и 168 экспонатов выдающихся украинских художников и скульпторов.

19 Музей кобзарского искусства

Погрузиться в мир великих кобзарей, увидеть их инструменты, предметы быта и узнать их образ жизни можно в этом музее в Переяславе.

20 Музей архитектуры Переяслава времен Киевской Руси

Познакомиться с архитектурой 11-12 веков с помощью артефактов, найденных во время раскопок, увидеть чертежи и вдохновиться для собственного архитектурного дизайна можно в музее.

21 Мемориальный музей поэта Г.С. Сковороды

Хотите больше узнать о классе поэтики и выдающемся писателе приезжайте в Переяслав.

22 Музей Трипольской культуры

Трипольские поселения датированы 5–3 веками до нашей эры, поэтому артефакты, найденные во время раскопок, достаточно ярко показывают нам быт и культуру древних людей.

23 Музей памяти Полесского района

Можно увидеть вместе с музеем под открытым небом.

24 Музей истории и философии

Более 500 экспонатов продемонстрируют жизнь и теории выдающихся философов всего мира и разъяснены значимость такой деятельности.

25 Музей М.М. Бенардоса

Пять комнат, включают в себя рабочий кабинет выдающегося изобретателя в области электросварки.

26 Мемориальный музей архитектора В.Г. Заболотного

Музей расположен в усадьбе выдающегося архитектора и демонстрирует 1500 экспонатов, которые помогают понять и увидеть, как творят мастера.