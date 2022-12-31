Без 'Один дома' и советской классики: 5 новогодних фильмов, которые стоит посмотреть

В новогоднюю ночь зажгите свечи, включите гирлянды на батарейках, завернитесь в пледик, приготовьте праздничное какао или глинтвейн. Далее удобно уместитесь в кресло и наслаждайтесь просмотром тематических фильмов. Советуем загрузить их заранее и зарядить ноутбуки. Не дайте выключением света испортить такой долгожданный праздник.

Вы можете не тратить время на поиски удачного сюжета. UAportal это сделал для вас. Подготовили подборку новогодних фильмов, которые дадут фору классическим лентам.

1. "Рождество на двоих" (2019)

Кейт работает в костюме эльфа в магазине рождественских подарков. Героиня часто ссорится с родными и злоупотребляет алкоголем. Однажды она встретила Тома, решившего попытаться изменить ее жизнь. Узнайте, удалось ли ему это.

2. "Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Платяной шкаф" (2005)

События происходят в годы Второй мировой войны. Маленьких детей эвакуировали из Лондона и привезли в дом эксцентричного профессора. Детям стало скучно в новом доме, но вдруг они нашли шкаф, который оказался порталом в волшебный мир – королевство Нарнии. Там они познакомились с мудрым львом по имени Аслан и узнали, что его королевство надо спасать от злой колдуньи.

3. "Эльф" (2003)

Чудаковатый 30-летний Бадди был воспитанником эльфов на северном полюсе. Он старательно соблюдал местную диету: ел только карамель, леденцы, конфеты и сироп. Внезапно мужчина попал в Нью-Йорк, где решил найти родного папу. В процессе поисков ему придется адаптироваться к не такому и сказочному реальному миру.

4. "Мальчик по имени Рождество" (2021)

Николас счастливо проживает в Лапландии, в лесу, вместе с папой и сестрой. Однажды местный король решил собрать мужчин, которые должны найти предмет, дающий надежду. Папа мальчика становится одним из добровольцев и отправляется в мистическое поселение эльфов. Однако так и не вернулся. Николас решил найти папу, а в дорогу взял разговаривающую мышку и северного оленя.

5. "Щелкунчик и четыре королевства" (2018)

К Рождеству юная Клара получает подарок, который переносит ее в магическую страну, разделенную на четыре королевства. В трех из них райская атмосфера (светит солнце и лужайки украшены цветами), а в четвертом – дом теней. Главная героиня должна пройти все королевства и сделать так, чтобы везде была гармония. Для этого ей предстоит пройти испытание.

6. "Рождество вне времени" (2020)

Чарльз живет в 1903 году. Однажды он оказался в 2020, но не может объяснить, как это случилось. В новой реальности мужчина находит Меган, которая помогает разобраться во всем новом. Эта новая знакомая очаровала главного героя, так что он решает покорить ее сердце.

7. "Неуловимый аромат любви" (2021)

Натали работает автором колонки в модном журнале, где пишет о своих "провальных" свиданиях с ребятами из приложения для знакомств. Негативный опыт приносит ей немалые деньги, однако она продолжает надеяться, что скоро это кончится. Однажды девушка знакомится с мужчиной, который очаровал своими фото и голосом. Она решает приехать к нему на другой конец страны на рождественские праздники. Но и здесь ждала неудача – незнакомец выдавал себя за другого. Удастся ли Натали найти свою любовь?

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