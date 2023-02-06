2023 год будет самым счастливым для этих знаков зодиака: они добьются успеха во всем

2023 должен быть очень позитивным для представителей этих знаков зодиака. Хотя каждый год все желают иметь лучший год, чем предыдущий, этим знакам зодиака будет служить энергия Юпитера в Овне, а затем в Тельце.

Возвращение Сатурна в Рыбах принесет некоторую стабильность этим зодиакальным знакам, которые проживут счастливый год в 2023 году. Астрологи рассказали, кому повезет больше всего.

Весы

Положительная энергия Юпитера повлияет на них, что даст большие шансы обрести любовь, счастье и успех в работе. 2023 год станет для них годом совместного общения. Весы намерены навести порядок в своих отношениях. Вон, люди, которые им больше не подходят! Особенно в период с февраля по май. С Венерой в Леве с июля по 9 октября они будут чувствовать осмос со Вселенной, чтобы приветствовать все хорошее, что он может предложить им.

Видео дня

Стрелец

Между новыми возможностями и важными решениями, которые необходимо принять, у представителей этого знака будут новые ориентиры в 2023 году. Этот период будет благоприятным для реализации новых проектов, и они приложат все возможные средства, чтобы воплотить их в реальность. Они также не забудут завершить то, что они уже взялись за прошлый год. С Юпитером в Тельце 16 мая они смогут пожинать плоды всего, за что взялись в начале года.

Читайте также: Названы самые благоприятные и опасные дни 2023 года

Лев

С входом Плутона в Водолее, Львы пользуются статусом, который дает им власть и деньги. Эта ситуация также позволяет им увеличить свое творчество в десять раз. Также на повестке дня будут путешествия. Этот год для Льва станет достаточно насыщенным событиями и деятельностью. У них будет второй шанс восстановить себя в течение этого года.

Близнецы

Транзит Марса в их знак окажет положительное влияние на них и повлияет на их личное развитие. Поскольку Марс является планетой, управляющей их знаком, уроженцы этого знака наконец-то смогут выдохнуть в этом году, потому что их ждут хорошие новости. Действие Юпитера и Солнца позволит им расти профессионально, они откроются для дружбы и любви.

Телец

Звезды прочат год, в течение которого все сложится лучше всего в нескольких сферах. Юпитер в их знаке принесет им оптимизм, необходимый для достижения своих мечтаний и видения всеобщей картины. Тельцы не введут в заблуждение определенные отвлекающие факторы, и они будут сосредоточены на своей работе.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!