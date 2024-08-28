28 августа Украина станет одной из самых жарких стран Европы: погода будет напоминать египетскую

28 августа максимальная температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины составит +30+35 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

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На юге Украины возможны кратковременные грозовые дожди, благодаря чему температура воздуха кое-где снизится до +28...+30. Впрочем, большинство территории и дальше будет находиться в сухой воздушной массе.

Также будет возникать более сильный ветер преимущественно восточных направлений из-за противостояния мощного антициклона на севере и циклона на юге.

"В ближайшие дни в столице будет преобладать жаркая погода, только 2 сентября ожидается кратковременное ослабление жары, как раз к началу учебного года. Однако в целом жара еще в Украине будет продолжаться", - добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз, когда ждет первое осеннее похолодание в Украине.

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