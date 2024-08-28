28 серпня Україна стане однією з найспекотніших країн Європи: погода нагадуватиме єгипетську

28 серпня максимальна температура повітря протягом дня у більшості областей України становитиме +30+35 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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На півдні України можливі короткочасні грозові дощі, завдяки чому температура повітря подекуди знизиться до +28...+30. Втім, більшість території й надалі перебуватиме у сухій повітряній масі.

Також виникатиме сильніший вітер переважно східних напрямків через протистояння потужного антициклону на півночі та циклону на півдні.

"Найближчими днями в столиці переважатиме спекотна погода, лише 2 вересня очікується короткочасне послаблення спеки, якраз на початок навчального року. Проте загалом спека ще в Україні триватиме", - додала Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз, коли чекати перше осіннє похолодання в Україні.

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