29 января – День пожарника в Украине: лучшие поздравления и картинки для нынешних героев

29 января в Украине отмечают свой профессиональный праздник работники пожарной охраны Украины. День работника пожарной охраны был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы в 1995 году.

С тех пор он отмечался каждый год, а в 2004 году президент своим указом объединил две праздничные даты – День пожарного и День спасателя 17 сентября. Вопреки тому, что 29 января лишился статуса официального праздника, пожарные продолжают его отмечать.

Профессиональные пожарные не только тушат пожары, они ликвидируют последствия наводнений, землетрясений, террористических актов, спасая людей и животных. По первому сигналу об опасности они немедленно уходят туда, где возникает экстремальная ситуация.

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Они идут на самопожертвование, защищая жизнь других. Сейчас их труд спасает бесчисленное количество человеческих жизней и ценностей от уничтожения российскими оккупантами. Поэтому мы благодарны за их самоотверженность и профессионализм.

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Далі по тексту – українською мовою.

Поздравления в прозе

Вітаємо з професійним святом працівників пожежної охорони України, героїв, які зберігають наш спокій. Дякуємо за вашу мужність, проявлену в самих екстремальних ситуаціях, коли лише самовіддані люди здатні зберегти присутність духу. Бажаємо здоров’я вам і вашим близьким. Миру, добра, та удачі!

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Вітаю з Днем працівників пожежної охорони України. Бажаю високої пильності і абсолютної впевненості, неймовірних сил і граничної обережності. Нехай жодна іскра не прошмигне повз, нехай жодне полум’я не розгориться під твоїм наглядом. Удачі в роботі і щастя в особистому житті.

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Вітаємо всіх, хто щодня робить неможливе, ризикуючи життям, може впоратися з найстрашнішою і небезпечною стихією. Тих, хто рятує безліч людських життів, часом забуваючи про своє власне. Дорогі наші пожежники! Ми віддаємо вам честь і хвалу. Нехай у кожного з вас буде найщасливіша доля. Адже тільки щастя і благополуччя можуть стати гідною нагородою за вашу серйозну і героїчну працю. З Днем пожежників!

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З професійним святом пожежників! Дякую вам за ваш героїчний труд і щоденні подвиги. Щиро бажаю спокійних трудових буднів. Нехай у роботі буде менше ризику, а стихія підкоряється вам. Бажаю, щоб полум'я палахкотіло тільки у ваших грудях і ви завжди з тією ж самовідданістю, добротою, відповідальністю і професіоналізмом приходили на допомогу іншим.

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З Днем мужніх та сильних людей, чий професійний обов'язок – порятунок життя та здоров'я людей. Міцного здоров'я, успіхів та сміливих вчинків. Нехай буде більше спокійних днів у Ваших трудових буднях!

Поздравления в стихах

У вас особливе покликання –

Вогню стихію приборкувати,

І, виїжджаючи на завдання,

Трагедію попереджати.

Бажаємо в свято вам удачі

В роботі вашій непростій,

Під силу будуть хай задачі,

У бригаді – дружби вам великої!

***

З Днем пожежної охорони

Усіх працюючих та ветеранів!

Бажаємо вам сміливості, мужності

У вашій небезпечній службі!

Вогонь нехай буде тільки в серці,

У команді – злагодженість та вірність,

Будинки – щоб завжди затишно,

А на душі – щоб не сумно!

***

Злий вогонь приборкуєте ви,

Перемагаючи його неодмінно,

Ви відважні, швидкі та сильні,

На пожежу прибуваючи миттєво.

З Днем пожежної охорони, друзі!

Вам вогонь, їдкий дим - не завада,

У вашій службі вам зволікати не можна,

Ми у праці вам бажаємо успіху!

***

З Днем пожежної охорони

Вітаємо від щирого серця!

Побажати хочемо здоров'я,

Миру, щастя та кохання!

Дякую вам за сміливість вашу,

За працю нелегку і відвагу,

За мужність, за героїзм,

За все, друзі, дякуємо!

Поздравления в картинках

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