29 січня – День пожежника в Україні: найкращі привітання та картинки для героїв сьогодення

29 січня в Україні відзначають своє професійне свято працівники пожежної охорони України. День працівника пожежної охорони було встановлено указом президента України Леоніда Кучми у 1995 році.

З того часу він відзначався щороку, а у 2004 році президент своїм указом об'єднав дві святкові дати – День пожежника та День рятувальника 17 вересня. Всупереч тому, що 29 січня втратило статус офіційного свята, пожежники продовжують його відзначати.

Професійні пожежники не лише гасять пожежі, вони ліквідують наслідки повеней, землетрусів, терористичних актів, рятуючи людей та тварин. За першим сигналом про небезпеку вони негайно вирушають туди, де виникає екстремальна ситуація.

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Вони йдуть на самопожертву, захищаючи життя інших. Зараз їхня праця рятує незліченну кількість людських життів та матеріальних цінностей від знищення російськими окупантами. Тому ми безмежно вдячні за їхню самовідданість та професіоналізм.

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Привітання у прозі

Вітаємо з професійним святом працівників пожежної охорони України, героїв, які зберігають наш спокій. Дякуємо за вашу мужність, проявлену в самих екстремальних ситуаціях, коли лише самовіддані люди здатні зберегти присутність духу. Бажаємо здоров’я вам і вашим близьким. Миру, добра, та удачі!

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Вітаю з Днем працівників пожежної охорони України. Бажаю високої пильності і абсолютної впевненості, неймовірних сил і граничної обережності. Нехай жодна іскра не прошмигне повз, нехай жодне полум’я не розгориться під твоїм наглядом. Удачі в роботі і щастя в особистому житті.

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Вітаємо всіх, хто щодня робить неможливе, ризикуючи життям, може впоратися з найстрашнішою і небезпечною стихією. Тих, хто рятує безліч людських життів, часом забуваючи про своє власне. Дорогі наші пожежники! Ми віддаємо вам честь і хвалу. Нехай у кожного з вас буде найщасливіша доля. Адже тільки щастя і благополуччя можуть стати гідною нагородою за вашу серйозну і героїчну працю. З Днем пожежників!

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З професійним святом пожежників! Дякую вам за ваш героїчний труд і щоденні подвиги. Щиро бажаю спокійних трудових буднів. Нехай у роботі буде менше ризику, а стихія підкоряється вам. Бажаю, щоб полум'я палахкотіло тільки у ваших грудях і ви завжди з тією ж самовідданістю, добротою, відповідальністю і професіоналізмом приходили на допомогу іншим.

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З Днем мужніх та сильних людей, чий професійний обов'язок – порятунок життя та здоров'я людей. Міцного здоров'я, успіхів та сміливих вчинків. Нехай буде більше спокійних днів у Ваших трудових буднях!

Привітання у віршах

У вас особливе покликання –

Вогню стихію приборкувати,

І, виїжджаючи на завдання,

Трагедію попереджати.

Бажаємо в свято вам удачі

В роботі вашій непростій,

Під силу будуть хай задачі,

У бригаді – дружби вам великої!

***

З Днем пожежної охорони

Усіх працюючих та ветеранів!

Бажаємо вам сміливості, мужності

У вашій небезпечній службі!

Вогонь нехай буде тільки в серці,

У команді – злагодженість та вірність,

Будинки – щоб завжди затишно,

А на душі – щоб не сумно!

***

Злий вогонь приборкуєте ви,

Перемагаючи його неодмінно,

Ви відважні, швидкі та сильні,

На пожежу прибуваючи миттєво.

З Днем пожежної охорони, друзі!

Вам вогонь, їдкий дим - не завада,

У вашій службі вам зволікати не можна,

Ми у праці вам бажаємо успіху!

***

З Днем пожежної охорони

Вітаємо від щирого серця!

Побажати хочемо здоров'я,

Миру, щастя та кохання!

Дякую вам за сміливість вашу,

За працю нелегку і відвагу,

За мужність, за героїзм,

За все, друзі, дякуємо!

Привітання у картинках

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