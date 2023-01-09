3 проверенных способа освежить салон автомобиля: химчистка своими руками

Регулярная химчистка машины на автомойке может стать дополнительной нагрузкой в статье расходов. Но при наличии свободного времени можно произвести чистку салона собственноручно. Как самому почистить внутреннее пространство авто качественно и потратить на это минимум сил и времени, читайте в статье.

Химчистку салона автомобиля можно выполнить несколькими способами. Во-первых, можно легко обработать тканевые элементы подходящим средством без демонтажа. Преимущество этого метода в том, что на отделку салона машины уйдет немного времени по сравнению с другими методами.

Во-вторых, химчистку можно выполнить с частичным демонтажем некоторых элементов салона автомобиля. Например, в этом случае нужно будет снять кресла, чтобы получить доступ ко всему напольному покрытию.

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В-третьих, химчистка может производиться с полным демонтажем всех элементов салона транспортного средства. По сравнению с предыдущими методами, этот способ обеспечивает более тщательную очистку. Но это самый затратный метод, как по времени, так и по материалам.

Еще виды химчистки делятся на сухую и влажную. К первой категории относятся средства, которые имеют только частичное использование воды, а после обработки материалов их не нужно сушить. Второй тип химчистки предполагает влажную уборку с применением пенистых веществ. Недостаток этого в том, что его нельзя применять на поверхностях, хорошо впитывающих влагу. В противном случае их нужно будет хорошо просушивать.

Причины, по которым может потребоваться чистка салона

Генеральная уборка автомобиля касается не только коврового покрытия, сиденья, но и потолка, дверей, приборной панели и пластиковых деталей. Тщательный уход может потребоваться в следующих случаях:

Восстановление внешнего облика салона. Даже если вам кажется, что в машине чисто, но при этом вы давно не проводили химчистку, то после процедуры вы удивитесь, как стало свежее в кабине.

Для дезинфекции. Паровая обработка помогает предотвратить размножение бактерий, вирусов, плесневых грибков, пылевых клещей.

Для борьбы с противным запахом. Обработка автосалона поможет избавиться от аромата табака, мусора, накопившейся влаги. Если запах связан с техническими неисправностями, следует обратиться на СТО.

Для защиты электропроводки и кондиционера. Загрязнения на проводах и механизмах могут вывести из строя важнейшие системы.

Для повышения рыночной стоимости автотранспорта. Чем чище салон, тем более привлекательный автомобиль для потенциальных покупателей.

Какие инструменты и средства нужны

Если вы отказались от идеи ехать на автомойку, нужно разобраться, чем почистить салон автомобиля без помощи других. Список необходимых устройств:

Пылесос. Он нужен для предварительной очистки. Мощная модель быстро устранит большие загрязнения, пыль, остатки пищи и прочий мусор.

Хозяйственные перчатки для защиты рук от агрессивных компонентов чистящих средств.

Щетки. Нужно приобрести несколько инструментов с разными типами жесткости по уходу за дверью, сиденьями, полом.

Ведро с водой.

Мягкие тряпки из микрофибры, губки.

Также нужно запастись моющими средствами. Иногда автовладельцы прибегают к использованию народных средств и растворов, изготовление которых занимает минимум времени и сил. Следует отметить, что результат порой не уступает профессиональной продукции.

Выбирать состав нужно исходя из типа загрязнения:

пятна от алкоголя можно вывести раствором, состоящим из стакана воды и ложки уксуса;

нашатырь помогает избавиться от следов кофе или чая;

медицинский спирт выводит въевшиеся в обивку косметические средства;

пятна крови можно убрать солью и прохладной водой.

Есть рецепт универсального моющего средства. Составляющие:

мыльная стружка;

средство для мытья посуды;

чистящее средство для ковров и мебели.

Все компоненты в пропорции 1:2 разбавляют в воде и тщательно перемешивают. Для удобства нанесения можно использовать распылитель.

Этапы правильной химчистки салона

Потолок. На поверхность наносится пена, через 10-15 минут она убирается сухой тряпкой. Уборка производится в направлении от ветрового стекла к багажнику. Если на потолке есть въевшиеся пятна, потребуется повторная обработка.

кресла. Сидения тоже покрывают специальным составом, а затем протирают щеткой и тряпкой.

Дверь. Сначала очищаются текстильные вставки, затем пластиковые. Следите, чтобы вода не попала в область стеклоподъемников.

Окна и приборная панель. Для обработки этих частей подойдет губка. Ее можно смачивать в обычном мыльном растворе.

Полы, коврики и багажник. Их натирают специальным составом, а затем хорошо обрабатывают щеткой или салфеткой из микрофибры.

После всех этапов транспортного средства требуется длительная сушка. Если есть возможность, лучше оставить машину на несколько часов с открытыми окнами в теплом помещении или на солнце.

Несмотря на внешнюю простоту, процедура достаточно трудоемкая, что требует наличия определенных средств и препаратов. Нарушение технологии чистки или использования неподходящих средств может навредить обивке салона и даже вывести из строя некоторые механизмы. Поэтому мы рекомендуем не рисковать целостностью салона, а проводить химчистку машины и детей обивки у специалистов.

Напомним, часто водители задумываются о качестве горючего, которое они заливают в свой автомобиль, ведь далеко не все нефтяные компании тщательно следят за реализуемым продуктом. Поэтому следует знать, как проверить качество бензина самостоятельно, не привлекая экспертов.

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