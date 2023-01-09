3 перевірені способи освіжити салон автомобіля: хімчистка своїми руками

Регулярна хімчистка машини на автомийці може стати додатковим навантаженням у статті витрат. Але за наявності вільного часу можна провести чищення салону власноруч. Як самому почистити внутрішній простір авто якісно, і витратити на це мінімум сил та часу, читайте в статті.

Хімчистку салону автомобіля можна виконати кількома способами. По-перше, можна легко обробити тканинні елементи відповідним засобом без демонтажу. Перевага цього методу в тому, що на обробку салону машини піде небагато часу в порівнянні з іншими методами.

По-друге, хімчистку можна виконати з частковим демонтажем деяких елементів салону автомобіля. Наприклад, у цьому випадку потрібно буде зняти крісла, щоб отримати доступ до всього покриття для підлоги.

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По-третє, хімчистка може виконуватись з повним демонтажем усіх елементів салону транспортного засобу. Порівняно з попередніми методами, цей спосіб забезпечує більш ретельне очищення. Але це найвитратніший метод, як за часом, так і за матеріалами.

Ще види хімчистки поділяються на суху та вологу. До першої категорії належать ті засоби, які мають лише часткове використання води, а після обробки матеріалів їх не потрібно сушити. Другий тип хімчистки передбачає вологе прибирання із застосуванням пінистих речовин. Недолік цього в тому, що його не можна застосовувати на поверхнях, добре вбираються вологу. В іншому випадку їх потрібно буде добре просушувати.

Причини, через які може знадобитися чищення салону

Генеральне прибирання автомобіля стосується не тільки килимового покриття, сидіння, а й стелі, дверей, панелі приладів та пластикових деталей. Ретельний догляд може знадобитися у таких випадках:

Відновлення зовнішнього вигляду салону. Навіть якщо вам здається, що в машині чисто, але при цьому ви давно не проводили хімчистку, то після процедури ви здивуєтеся, наскільки стало свіже в кабіні.

Для дезинфекції. Парова обробка допомагає запобігти розмноженню бактерій, вірусів, цвілевих грибків, пилових кліщів.

Для боротьби із неприємним запахом. Обробка автосалону допоможе позбутися аромату тютюну, сміття, вологи, що накопичилася. Якщо запах пов'язаний із технічними несправностями, потрібно звернутися на СТО.

Для захисту електропроводки та кондиціонера. Забруднення на проводах та механізмах можуть вивести з ладу важливі системи.

Для підвищення ринкової вартості автотранспорту. Чим чистіший салон, тим привабливіший автомобіль для потенційних покупців.

Які інструменти та засоби потрібні

Якщо ви відмовилися від ідеї їхати на автомийку, необхідно розібратися, чим почистити салон автомобіля самостійно. Перелік необхідних пристроїв:

Пилосос. Він потрібний для попереднього очищення. Потужна модель швидко усуне великі забруднення, пил, залишки їжі та інше сміття.

Господарські рукавички для захисту рук від агресивних компонентів засобів для чищення.

Щітки. Потрібно придбати кілька інструментів із різними типами жорсткості для догляду за дверима, сидіннями, підлогою.

Відро з водою.

М'які ганчірки з мікрофібри, губки.

Також потрібно запастись миючими засобами. Іноді автовласники вдаються до використання народних засобів та розчинів, виготовлення яких займає мінімум часу та сил. Варто зазначити, що результат часом не поступається професійній продукції.

Вибирати склад потрібно виходячи з типу забруднення:

плями від алкоголю можна вивести розчином, що складається зі склянки води та ложки оцту;

нашатир допомагає позбутися слідів кави чи чаю;

медичний спирт виводить косметичні засоби, що в'їлися в оббивку;

плями крові можна прибрати сіллю та прохолодною водою.

Є рецепт універсального миючого засобу. Складові:

мильна стружка;

засіб для миття посуду;

засіб для чищення килимів та меблів.

Усі компоненти в пропорції 1:2 розводять у воді і ретельно перемішують. Для зручності нанесення можна використовувати розпилювач.

Етапи правильної хімчистки салону

Стеля. На поверхню наноситься піна, через 10-15 хвилин вона забирається сухою ганчіркою. Прибирання відбувається у напрямку від вітрового скла до багажника. Якщо на стелі є плями, що в'їлися, знадобиться повторна обробка.

Крісла. Сидіння теж покривають спеціальним складом, а потім протирають щіткою та ганчіркою.

Двері. Спочатку очищаються текстильні вставки, потім пластикові. Слідкуйте, щоб вода не потрапила в область склопідйомників.

Вікна та панель приладів. Для обробки цих елементів підійде губка. Її можна змочувати у звичайному мильному розчині.

Підлоги, килимки та багажник. Їх натирають спеціальним складом, а потім добре обробляють щіткою або серветкою з мікрофібри.

Після всіх етапів транспортного засобу потрібне тривале сушіння. Якщо є можливість, бажано залишити машину на кілька годин із відчиненими вікнами в теплому приміщенні або на сонці.

Незважаючи на зовнішню простоту, процедура досить трудомістка, що вимагає наявності певних засобів та препаратів. Порушення технології чищення або використання невідповідних засобів може нашкодити оббивці салону і навіть вивести з ладу деякі механізми. Тому ми радимо не ризикувати цілісністю салону, а проводити хімчистку машини та дітей оббивки у спеціалістів.

Нагадаємо, часто водії задумуються про якість пального, яке вони заливають у своє авто, адже далеко не всі нафтові компанії ретельно стежать за продуктом, який реалізують. Тому варто знати, як перевірити якість бензину самостійно, не залучаючи експертів.

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