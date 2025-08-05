37 лет стажа: какой будет выплата и достаточно ли его для выхода на пенсию

Трудовой стаж имеет существенное значение при назначении пенсии, однако недостаточно для окончательного определения размера выплат. Большую роль также играет размер заработной платы будущего пенсионера по отношению к среднему уровню по стране.

Рассмотрим, какой может быть пенсия при наличии 37 лет стажа, и гарантирует ли это право на пенсию без задержек. Об этом пишет Униан.

Пенсия в Украине рассчитывается по индивидуальной формуле, учитывающей коэффициент заработной платы (соотношение личной зарплаты к средней по Украине), коэффициент страхового стажа (1% за каждый год) и средняя зарплата по стране за последние три года. Точный расчет требует данных за каждый месяц трудового пути, поэтому самостоятельно вычислить реальную пенсию непросто.

Например: если человек получал стабильную зарплату 8000 грн, имеет 37 лет стажа, а средний уровень зарплаты по стране за 2022–2024 годы составил 15 057,09 грн, его пенсия составит около 2960 грн. Если же зарплата была выше – например, 12 000 грн – пенсия ориентировочно вырастет до 4440 грн. В реальности эти цифры могут изменяться из-за колебаний зарплат и детализированной формулы ПФУ.

Следует также отметить, что при полном трудовом стаже (30 лет у женщин, 35 — у мужчин) и достижении возраста 65 лет пенсия не может быть менее 40% минимальной зарплаты, которая в 2025 году равна 8000 грн. То есть гарантированный минимум составляет 3200 грн.

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Кроме того, государство устанавливает минимальные выплаты в зависимости от возраста, стажа и других условий. Например, неработающие пенсионеры с полным стажем в возрасте от 65 до 70 лет должны получать не менее 3370 грн, а лица старше 80 лет — не менее 3370 грн, если имеют необходимый стаж (20 лет для женщин и 25 для мужчин). Если фактическая пенсия ниже, ее доплачивают до этого уровня.

Также существует надбавка за сверхурочный стаж: за каждый год сверх нормы государство прибавляет 1% от основной пенсии, однако не более 1% от минимальной пенсии, то есть 23,61 грн. В случае 37 лет стажа такая доплата составляет 47,22 грн.

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