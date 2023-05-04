5 пищевых остатков, которые можно использовать для подкормки растений на огороде и в саду

Чтобы обеспечить холодильник свежими продуктами, можно выращивать собственные продукты. Но удобрения в магазине могут быть дорогими. К счастью, есть несколько типов пищевых отходов, которые можно использовать для подкормки растений. Сократите пищевые отходы и сохраните свои растения здоровыми и живыми, используя эти остатки.

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Один из способов использования пищевых остатков для растений – это кофейная гуща. Не выбрасывайте кофейную гущу, которую оставили после того, как выпили чашку этого напитка. Кофейная гуща содержит много азота, питательных веществ, которые любят многие растения и овощи, такие как лук, салат и кукуруза. Посыпав поверхность грунта кофейной гущей, можно создать барьер для вредителей, например улиток. Если кофейная гуща слишком много, ее можно смешать с водой и затем полить растения, чтобы распределить ее.

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Яичная скорлупа содержит много кальция, который полезен для прочности костей. Однако, она также может быть полезна для здоровья растений, особенно извлекающих кальций из почвы, например помидоры, перец и сельдерей. Добавление измельченной яичной скорлупы в сад или горшок может помочь растениям расти, а также создать барьер для вредителей, таких как жуки и улитки, пытающиеся проникнуть в почву.

Хотя корица не пища, она может быть полезна для влажных почв. Посыпание молотой корицы на поверхность почвы может помочь снизить риск развития грибка, поскольку корица обладает природными антимикробными и антибактериальными свойствами. Корицу можно использовать во время посева семян или растений, предпочитающих влажность, например папоротники и монстеры.

Кожа фруктов, таких как бананы и апельсины, может быть полезна для растений. Закапывание банановой кожуры в почву может отпугнуть жуков, таких как тля, а также помочь растениям усвоить больше калия. Остатки цитрусовых кож, таких как апельсиновые и лимонные, можно использовать, чтобы удержать домашних животных от того, чтобы они разрушали растения, они биологически разлагаются в почве.

Семена острого перца и ботвы. Просто смешайте кусочки перца с водой, процедите твердое вещество и сохраните жидкость в бутылке с пульверизатором. Сбрызните растения перечной водой, чтобы отпугнуть насекомых и вредителей. Только помните, что после приготовления смеси не прикасайтесь к лицу.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать, читайте в нашем материале.

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