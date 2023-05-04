5 харчових залишків, які можна використовувати для підживлення рослин на городі та в саду

Щоб забезпечити свій холодильник свіжими продуктами, можна вирощувати власні продукти. Але добрива у магазині можуть бути дорогими. На щастя, є кілька типів харчових відходів, які можна використовувати, щоб підживити рослини. Скоротіть харчові відходи і збережіть свої рослини здоровими та живими, використовуючи ці залишки.

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Один зі способів використання харчових залишків для рослин – це кавова гуща. Не викидайте кавову гущу, яку залишили після того, як випили чашку цього напою. Кавова гуща містить багато азоту, поживних речовин, які люблять багато рослин і овочів, таких як цибуля, салат і кукурудза. Посипавши поверхню ґрунту кавовою гущею можна створити бар’єр для шкідників, наприклад слимаків. Якщо кавової гущі занадто багато, її можна змішати з водою і потім полити рослини, щоб розподілити її.

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Яєчна шкарлупа містить багато кальцію, який є корисним для міцності кісток. Однак, вона також може бути корисною для здоров'я рослин, особливо тих, що витягують кальцій з ґрунту, наприклад помідори, перець та селер. Додавання подрібненої яєчної шкарлупи в сад або горщик може допомогти рослинам рости, а також створити бар'єр для шкідників, таких як жуки та слимаки, що намагаються проникнути в ґрунт.

Хоча кориця не є їжею, вона може бути корисною для вологих ґрунтів. Посипання меленої кориці на поверхню ґрунту може допомогти зменшити ризик розвитку грибка, оскільки кориця має природні антимікробні та антибактеріальні властивості. Корицю можна використовувати під час посіву насіння або для рослин, які віддають перевагу вологості, наприклад папороті та монстери.

Шкірки фруктів, таких як банани та апельсини, можуть бути корисні для рослин. Закопування бананової шкірки в ґрунт може відлякати жуків, таких як попелиця, а також допомогти рослинам засвоїти більше калію. Залишки цитрусових шкірок, таких як апельсинові та лимонні, можна використовувати, щоб утримати домашніх тварин від того, щоб вони руйнували рослини, вони біологічно розкладаються в ґрунті.

Насіння гострого перцю та бадилля. Просто змішайте шматочки перцю з водою, процідіть тверду речовину та збережіть рідину в пляшці з пульверизатором. Збризніть рослини перцевою водою, щоб відлякати комах і шкідників. Тільки пам’ятайте, що після приготування суміші не торкайтеся обличчя.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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