7 неожиданных способов применения кофейной гущи

Чашка кофе – это очень популярный утренний ритуал и приятная привычка для многих людей. Если вы готовите кофе дома, тогда у вас всегда есть кофейная гуща, которую вы обычно выбрасываете. Но ее можно использовать повторно, мы обнаружили 7 интересных и неординарных способов применения отходов кофе.

Читайте также: Как не потерять полезные свойства чая с лимоном

Как удобрения – кофейная гуща содержит много минералов, кальций, азот и магний, поэтому она станет отличным натуральным удобрением для растений. Она укрепит растение, а листья остаются ярко-зелеными. Для приготовления удобрения смешайте кофейную гущу с землей или разведите 1 столовую ложку в литре воды. Полученную смесь оставляют на несколько часов, а затем используют для полива; Как средство от насекомых – кофейная гуща содержит кофеин и дитерпены, токсичные для насекомых. Так что ее можно использовать как репеллент, чтобы отпугивать муравьев, комаров, тараканов и даже плодовых мух. Насыпьте кофейную гущу в тех местах, где наибольшее скопление насекомых; Для устранения неприятных запахов – благодаря азоту кофейная гуща хорошо впитывает неприятные запахи. Миску с кофейной гущей можно поставить как в холодильник или морозильную камеру, так и в шкаф с одеждой, чтобы избавиться от неприятного запаха от обуви или одежды. Для этого положите в комод, шкаф или гардеробную старые носки, наполненные кофейной гущей. Этот трюк также отлично подходит для дезодорации автомобиля, или чтобы избавиться от сильного и резкого запаха после нарезания лука и чеснока натерев руки гущей; Для мытья посуды – стойкую накипь и следы пригара на посуде легко удалить кофейной гущей, если использовать ее в качестве абразива. Ее нужно нанести на губку и протереть проблемные места. Как отшелушивающее средство для кожи – из кофейной гущи можно сделать великолепный скраб для тела, смешав его с любым натуральным маслом, как кокосовое или миндалевое. Мягко массируйте кожу самодельным скрабом для удаления отмерших клеток, после чего смойте средство водой; Против целлюлита – кофеин очень эффективен в борьбе с целлюлитом, потому что он стимулирует кровообращение. Вы можете приобрести антицеллюлитное средство в аптеке или приготовить самостоятельно из кофейной гущи. Для этого ее нужно смешать с сахаром, водой и миндальным или кокосовым маслом. Получившуюся смесь нанесите на проблемный участок и массируйте круговыми движениями около 10 минут. После этого смыть остатки средства. Для заметного результата процедуру необходимо повторять 1-2 раза в неделю; Для удаления царапин из мебели – добавьте к гуще немного воды, сделав своеобразную пасту и нанесите ее на царапины на деревянной мебели. Оставьте на 10 минут, после чего протрите хлопчатобумажной тканью. Таким способом неглубокие царапины можно сделать почти незаметными.

Ранее ученые из Копенгагенского университета провели исследования и доказали, что кофе лучше пить с молоком.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!