7 неочікуваних способів застосування кавової гущі

Чашка кави – це вкрай популярний ранковий ритуал та приємна звичка для багатьох людей. Якщо ви готуєте каву вдома, тоді у вас завжди є кавова гуща, яку ви зазвичай викидуєте. Але її можна використати повторно, ми знайшли 7 цікавих та неординарних способів застосування відходів кави.

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Як добрива – кавова гуща містить багато мінералів, кальцій, азот та магній, тому вона стане чудовим натуральним добривом для рослин. Вона зміцнить рослину, а листя залишатися яскраво-зеленим. Для приготування добрива змішайте кавову гущу з землею або розведіть 1 столову ложку у літрі води. Отриману суміш залишають на кілька годин, а потім використовують для поливу; Як засіб від комах – кавова гуща містить кофеїн і дитерпени, які токсичні для комах. Отже її можна використовувати як репелент, щоб відлякувати мурах, комарів, тарганів і навіть плодових мух. Насипте кавову гущу у тих місцях, де найбільше скупчення комах; Для усунення неприємних запахів – завдяки азоту кавова гуща добре вбирає неприємні запахи. Миску з кавовою гущею можна поставити як в холодильник чи морозильну камеру, так і в шафу з одягом, щоб позбутися неприємного запаху від взуття чи одежі. Для цього покладіть у комод, шафу чи гардеробну старі шкарпетки, наповнені кавовою гущею. Цей трюк також чудово підходить для дезодорації автомобіля, або щоб позбутись сильного та різкого запаху після нарізання цибулі та часнику натерши руки гущею; Для миття посуду – стійкий накип та сліди пригару на посуді легко видалити кавовою гущею, якщо використовувати її як абразив. Її треба нанести на губку і протерти проблемні місця. Як відлущувальний засіб для шкіри – з кавової гущі можна зробити чудовий скраб для тіла, змішавши його з будь-якою натуральною олією, як от кокосова або мигдалева. М’яко масажуйте шкіру саморобним скрабом для видалення відмерлих клітин, після чого змийте засіб водою; Проти целюліту – кофеїн дуже ефективний у боротьбі з целюлітом, бо він стимулює кровообіг. Ви можете придбати антицелюлітний засіб в аптеці або приготувати самостійно з кавової гущі. Для цього її треба змішати з цукром, водою та мигдалевою або кокосовою олією. Отриману суміш нанести на проблемну ділянку і масажуйте круговими рухами близько 10 хвилин. Після чого змити залишки засобу. Для помітного результату процедуру необхідно повторювати 1-2 рази на тиждень; Для видалення подряпин з меблів – додайте до гущі трохи води, зробивши своєрідну пасту, та нанесіть її на подряпини на дерев’яних меблях. Залиште на 10 хвилин, після чого протріть бавовняною тканиною. Таким способом неглибокі подряпини можна зробити майже непомітними.

Раніше вчені з Копенгагенського університету провели дослідження та довели, що каву краще пити з молоком.

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