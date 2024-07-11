+75 градусов и плавящиеся автомобили: как защитить транспорт и пассажиров от палящего солнца

В Украине жара собирается усиливаться. На 12 июля синоптики обещают 42 градуса в отдельных областях.

Украинцы публикуют в соцсетях, как внутри салона авто термометр показал плюс 75 по Цельсию. Другие пользователи отмечают, что солнце через стекло поплавило пластиковую приборную панель.

Между тем, американские ученые исследовали, насколько опасны салоны автомобилей во время жары. Они посоветовали не оставлять пассажиров в припаркованном автомобиле, когда на улице жарко. Опасность не исчезает, даже если автомобиль припаркован в тени, сообщает Daily Mail.

Исследователи из Университета штата Аризона использовали два седана среднего размера для анализа температурных изменений. Каждая пара автомобилей была идентичной, один автомобиль припарковал на час на солнце, другой — в тени. Температура в автомобилях на солнце достигала около 46,7°C, а приборная панель нагревалась до 69,4°C. В тени внутренняя температура все же достигала 37,8°C.

Исследователи перемещали автомобили из солнечного света в тень в течение дня, измеряя температуру внутреннего воздуха и поверхностей. Оказалось, что даже кратковременное нахождение на солнце значительно повышает температуру внутри автомобиля.

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Проблема заключается не только в высокой температуре внутри автомобиля, но и в скорости, с которой она растет. Исследователи моделировали гипотетическую температуру тела двухлетнего мальчика, чтобы понять, как быстро он может пострадать от теплового удара. Они обнаружили, что если оставить ребенка в припаркованном на солнце автомобиле, температура его тела достигнет 40°C примерно через час, а в тени — через два часа.

Как нагревается авто в жару. Источник: dailymail.co.uk

Как нагревается авто в жару. Источник: dailymail.co.uk

Выводы исследования показывают, что открыть окно или оставить его открытым недостаточно для предотвращения опасного повышения температуры внутри автомобиля. Парниковый эффект продолжается, и температура может достигать 41,7°C, что приводит к необратимому повреждению органов или даже смерти.

Учитывая эти факты, родители должны быть чрезвычайно осторожны и всегда проверять заднее сиденье перед тем, как выйти из автомобиля. Опасность теплового удара касается как детей, так и животных, которые могут погибнуть в автомобиле во время жары.

Напомним, смертельная жара может уничтожить пять регионов планеты.

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