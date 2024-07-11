+75 градусів і плавляться автівки: як захистити транспорт та пасажирів від палючого сонця

В Україні спека збирається посилюватися. На 12 липня, зокрема, синоптики обіцяють 42 градуси в окремих областях.

Українці публікують у соцмережах, як всередині салону авто термометр показав плюс 75 за Цельсієм. Інші користувачі зауважують, що сонце через скло поплавило пластикову панель приладів.

Тим часом американські науковці дослідили, наскільки небезпечні салони автомобілів під час спеки. Вони порадили не залишати пасажирів у припаркованому авто, коли на вулиці спекотно. Небезпека не зникає, навіть якщо автомобіль припарковано у тіні, повідомляє Daily Mail.

Дослідники з Університету штату Арізона використовували два седани середнього розміру для аналізу температурних змін. Кожна пара автомобілів була ідентичною, одне авто припаркували на годину на сонці, інше — у тіні. Температура в автомобілях на сонці досягала близько 46,7°C, а панель приладів нагрівалася до 69,4°C. У тіні внутрішня температура все ж таки сягала 37,8°C.

Дослідники переміщували автомобілі з сонячного світла в тінь протягом дня, вимірюючи температуру внутрішнього повітря та поверхонь. Виявилося, що навіть короткочасне перебування на сонці значно підвищує температуру всередині автомобіля.

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Проблема полягає не тільки у високій температурі всередині автомобіля, але й у швидкості, з якою вона зростає. Дослідники моделювали гіпотетичну температуру тіла дворічного хлопчика, щоб зрозуміти, як швидко він може постраждати від теплового удару. Вони виявили, що якщо залишити дитину в автомобілі, припаркованому на сонці, температура її тіла досягне 40°C приблизно через годину, а у тіні — через дві години.

Як нагрівається авто у спеку. Джерело: dailymail.co.uk

Як нагрівається авто у спеку. Джерело: dailymail.co.uk

Висновки дослідження показують, що привідкрити вікно або залишити його відкритим недостатньо для запобігання небезпечного підвищення температури всередині автомобіля. Парниковий ефект продовжується, і температура може досягати 41,7°C, що призводить до незворотного пошкодження органів або навіть смерті.

З огляду на ці факти, батьки повинні бути надзвичайно обережними і завжди перевіряти заднє сидіння перед тим, як вийти з автомобіля. Небезпека теплового удару стосується як дітей, так і тварин, як можуть загинути в автомобілі під час спеки.

Нагадаємо, смертельна спека може знищити п'ять регіонів на планеті.

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