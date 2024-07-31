89 дронов и одну ракету: силы ПВО отразили самую массированную атаку на Украину с начала войны

В ночь на 31 июля российская оккупационная армия ударила по Украине ударными БПЛА и авиационной ракетой Х-59. Силы ПВО успешно отразили самую массированную (с начала 2024 года) атаку дронов.

Как сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, в ходе отражения российской атаки силы Противовоздушной обороны сбили все 89 "шахедов" и летевшую на Николаевскую область ракету Х-59.

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По его словам, враг запустил авиационную ракету из воздушного пространства оккупированной Херсонщины, а шахеды были выпущены из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск.

"Основное направление удара – Киевщина. Это одна из самых массированных атак ударных БпЛА "Shahed-131/136". Такое же количество "шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников", – написал Олещук.

Сколько дронов сбили 31 июля. Источник: facebook.com/ComAFUA

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины отметил, что из 89 ударных БпЛА "Shahed-131/136", обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных Сил, сбиты все 89.

"К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы всех Сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных Сил и армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных Сил. Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевщину", — резюмировал он.

Видео и фото сбития российских шахедов показало командование Воздушных сил ВСУ:

Сбивание дронов силами ПВО. Источник: Скриншот с видео facebook.com/ComAFUA

Сбивание дронов силами ПВО. Источник: Скриншот с видео facebook.com/ComAFUA

Сбивание дронов силами ПВО. Источник: Скриншот с видео facebook.com/ComAFUA

Сбивание дронов силами ПВО

Сбивание дронов силами ПВО. Источник: Скриншот с видео facebook.com/ComAFUA

Сбивание дронов силами ПВО. Источник: Скриншот с видео facebook.com/ComAFUA

Напомним, в ночь на 27 июля в россии был поврежден аэродром Дягилево в Рязанской области.

Также в этот день дроны ГУР "достали" российский стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 на территории аэродрома "Оленья" в Мурманской области, расположенном в 1800 километрах от ближайшей границы Украины.

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