Адвокат объяснил, могут ли вручать повестки онлайн

Среди населения Украины распространяются слухи о том, что из-за введения е-реестра военнообязанных повестки могут начать вручать онлайн. Юрист Ростислав Кравец, председатель Адвокатского объединения Кравец и партнеры, уверяет, что сейчас такие действия не законны.

"Слухи о вручении повесток онлайн являются манипуляцией и попыткой повысить градус напряжения в обществе. Никакого нормативного акта, предусматривающего вручение повестки онлайн, не существует на сегодня в Украине", — сказал Кравец в комментарии "Фактам ICTV".

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Кроме того, введение такой системы в будущем потребует большого вливания средств, что, по мнению юриста, нерентабельно.

Хотя сейчас еще не ввели возможность вручать повестки онлайн, есть случаи, когда ТЦК пишет смс или приглашает в военкомат по телефону. Однако это не обязывает человека появляться в соответствующее учреждение.

"Вручение повесток онлайн не только незаконно, ТЦК могут это делать, но это не несет за собой никаких последствий для человека, то есть это не является подтверждением получения лицом повестки. Как действовать человеку в случае, если он получил повестку онлайн, зависит только от него. Он может пойти выполнять свой долг, а может просто не заметить повестку и все", – пояснил Кравец.

Напомним, в Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не указано, где должны вручаться повестки, поэтому их могут вручить в любом месте.

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