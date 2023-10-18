Адвокат пояснив, чи можуть вручати повістки онлайн

Серед населення України поширюються чутки про те, що через запровадження е-реєстру військовозобов’язаних повістки можуть почати вручати онлайн. Юрист Ростислав Кравець, голова Адвокатського об’єднання Кравець і партнери, запевняє, що наразі такі дії не є законними.

"Чутки щодо вручення повісток онлайн є маніпуляцією та намаганням підвищити градус напруги у суспільстві. Жодного нормативного акту, який би передбачав вручення повістки онлайн, не існує на сьогодні в Україні", – сказав Кравець у коментарі "Фактам ICTV".

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Крім того, запровадження такої системи у майбутньому вимагатиме великого вливання коштів, що, на думку юриста, є нерентабельним.

Хоча зараз ще не ввели можливість вручати повістки онлайн, є випадки, коли ТЦК пише смс чи запрошує до військкомату телефоном. Проте це не зобов’язує людину з’являтися до відповідної установи.

"Вручення повісток онлайн не те що незаконно, ТЦК можуть це робити, але це не несе за собою жодних наслідків для людини, тобто це не є підтвердженням отримання особою повістки. Як діяти людині у випадку, якщо вона отримала повістку онлайн, залежить лише від неї. Вона може піти виконувати свій обовязок, а може просто не помітити повістку і все", – пояснив Кравець.

Нагадаємо, у Законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не вказано, де саме повинні вручатися повістки, тому їх можуть вручити в будь-якому місці.

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