Андре Тан назвал основные тренды одежды на 2023 год

Известный украинский дизайнер Андре Тан дал советы по модной одежде в 2023 году. По его словам, в год Черного Водяного Кролика "будет господствовать разнообразие: от классического чуда до ярких, соблазнительных и многослойных лугов".

Андре Тан в Инстаграмме назвал основные тренды одежды на 2023 год, чтобы знать, чем пополнять свой гардероб. Модельер советует обрывать прежде всего одежду, которая будет удобной.

Что касается зимних образов, то, по его мнению, следует обратить внимание на шубы из искусственного меха. "В моде будут как классические варианты под натуральный мех, так и цветные модели в стиле оверсайз. Так что этот тренд на любой вкус и цвет", - добавил он.

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Весной обратите внимание на джинсовую одежду. Андре Тан отмечает, что "деним в ближайшее время явно не намерен сдавать свои позиции". Он считает, что джинсовая одежда в этом сезоне будет очень популярной. По его мнению, в тренде будет не только классический джинс, но и "вываренный" или "намеренно состаренный".

Также эксперт по моде считает, что этой весной следует выбирать "маскулинные образы": "Маскулинные комплекты по типу брючного костюма двойки или тройки, дополненные женственными деталями, чтобы добиться большего контраста, - гарант стильного образа".

Андре Тан добавил, что останутся модными кожаные изделия.

"Кожаные тотал луки были актуальны и в предыдущем году, но популярность на них будет только набирать обороты. Кожа еще долго будет в тренде, поэтому доставайте все ваши косухи и кожаные штаны (только помните, что уместнее будет выбирать оверсайз модели)", – добавил он.

Что касается лугов на более теплую погоду, то следует позаботиться о наличии у гардеробов корсетов.

Андре Тан говорит, что эти детали одежды "сделают фигуру более утонченной, а образ немного дерзким".

"Корсеты уместно одевать на платья или рубашки, а также на обнаженное тело — корсеты в белье остаются на пике популярности, поэтому присмотритесь к ним, если у вас еще нет такого в гардеробе", — отметил модельер.

Напомним, что в 2023 году лучше отказаться от некоторых утративших свою актуальность вещей. В частности, это одежда с мехом, шапки грубой вязки, шарф-снуд и кожаные леггинсы.

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