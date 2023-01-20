Андре Тан назвав основні тренди одягу на 2023 рік

Відомий український дизайнер Андре Тан дав поради щодо модного одягу у 2023 році. За його словами, у рік Чорного Водяного Кролика "пануватиме різноманіття: від класичного нюду до яскравих, спокусливих та багатошарових луків".

Андре Тан в Інстаграмі назвав основні тренди одягу на 2023 рік, "щоб знати, чим поповнювати свій гардероб". Модельєр радить обривати насамперед одяг, який буде зручним.

Що стосується зимових образів, то, на його думку, варто звернути увагу на шуби зі штучного хутра. "У моді будуть як класичні варіанти під натуральне хутро, так і кольорові моделі в стилі оверсайз. Тож цей тренд на будь-який смак та колір", — додав він.

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Навесні зверніть увагу на джинсовий одяг. Андре Тан зауважує, що "денім найближчим часом явно не має наміру здавати своїх позицій". Він вважає, що джинсовий одяг цього сезону буде дуже популярним. На його думку, у тренді буде не лише класичний джинс, а й "виварений" чи "навмисне зістарений".

Також експерт з моди вважає, що цієї весни варто обирати "маскулінні образи": "Маскулінні комплекти по типу брючного костюма двійки або трійки, доповнені жіночними деталями, щоб досягти більшого контрасту,— гарант стильного образу".

Андре Тан додав, що залишаться модними шкіряні вироби.

"Шкіряні тотал луки були актуальні й у попередньому році, але популярність на них лише набиратиме обертів. Шкіра ще довго буде у тренді, тож діставайте всі ваші косухи та шкіряні штани (тільки пам’ятайте, що доречніше буде обирати оверсайз моделі)", – додав він.

Що стосується луків на більш теплу погоду, то варто подбати про наявність у гардеробів корсетів.

Андре Тан каже, що ці деталі одягу "зроблять фігуру більш витонченою, а образ трохи зухвалим".

"Корсети доречно одягати на сукні чи сорочки, а також на оголене тіло — корсети у білизняному стилі залишаються на піку популярності, тож придивіться до них, якщо у вас ще немає такого в гардеробі", — зауважив модельєр.

Нагадаємо, що у 2023 році краще відмовитися від деяких речей, які втратили свою актуальність. Зокрема це одяг з хутром, шапки грубої в’язки, шарф-снуд та шкіряні легінси.

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