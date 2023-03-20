Апрель принесет этим знакам зодиака проблемы и трудности

Апрель 2023 года для некоторых будет полон подводных камней! Транзит Сатурна в Рыбах, солнечное затмение Новой Луны в Овне и ретроград Меркурия в Тельце – так много явлений, которые могут вызвать напряжение.

Эти небесные перемены особенно повлияют на три знака зодиака. Астрологи рассказали, кому следует готовиться к сложному периоду в апреле.

Близнецы

Меркурий начинает свою ретроградность в знаке Тельца, поэтому ожидайте, что вас переполнят негативные эмоции, такие как разочарование, боль или даже измена. В этот период вы можете быть хмурыми и капризными. Астрологи советуют сделать шаг назад, прежде чем принимать поспешные решения из-за мрачного состояния души. Найдите минутку, чтобы отстраниться и подумать обо всем происходящем вокруг.

Видео дня

Вы можете пережить это тяжелое время и выйти сильнее. Не упускайте веры в себя и знайте, что скоро все будет хорошо, вы просто должны в это поверить! Не забывайте заботиться о себе. Найдите время для отдыха и восстановления сил. Трудные времена могут быть утомительными, но они также могут помочь расти и учиться.

Дева

С солнечным затмением Новолуния в Овне, этот период не дарит вам подарков! Поэтому придется найти баланс между личной и профессиональной жизнью. Вы долгое время пренебрегали близкими, что повлекло определенное напряжение в отношениях. Не ждите, чтобы исправить это, пока не поздно!

Читайте также: Конец марта будет исключительно успешным для трех знаков зодиака

С ретроградным Меркурием в знаке Тельца с 21 апреля по 14 мая 2023 года вы должны ожидать, что общение с окружающими будет особенно напряженным. Помните, что жизненные испытания – это возможности, позволяющие развиваться и закаляться. Сосредоточьтесь на улучшении социальных отношений и поиске баланса в жизни.

Водолей

Сатурн находится в знаке Рыб, поэтому у вас могут возникнуть значительные затруднения на профессиональном уровне. Эти проблемы могут повлиять на личную жизнь и, возможно, даже на физическое и психическое благополучие. Однако не отчаивайтесь, поскольку всегда под рукой есть решение. Астрологи советуют не пробовать решить все сходу, а действовать равномерно и обдумано.

Помните, что сдерживание негативных эмоций может помочь предотвратить конфликт с близкими людьми и улучшить социальные отношения. Несмотря на то, что апрель может принести некоторые испытания, звезды не упустят возможность решить определенные проблемы, которые вас беспокоят. Всегда будет надежда восстановить силы и эффективно развивать свою карьеру.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!