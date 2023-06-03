Археологи раскопали скрытые комнаты 1500-летней церкви в Стамбуле (фото)

Археологи в Стамбуле обнаружили комнаты и туннель 1500-летней христианской церкви. Они, вероятно, являются частью огромной церкви Св. Полиевкта.

Подземные элементы состоят из двух больших камер, соединенных туннелем и, похоже, были связаны с церковным протезисом – камерой у алтаря, где готовили хлеб и вино для византийского христианского обряда Божественной литургии. Об этом сообщает Greekcitytimes.

По словам археологов, части подземных помещений до сих пор украшены мозаикой, вставками из камня и резными мраморными блоками.

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В марте рабочие повторно раскопали подземные помещения и тоннель, и вскоре власти планируют разрешить общественности наблюдать за прогрессом.

Это была одна из самых роскошных церквей в Константинополе, а также самая большая, пока в 537 году не было завершено строительство собора Святой Софии.

Сейчас остались только руины, но во время своего расцвета церковь Св. Полиевкта была пышно украшена и, возможно, имела ранний купол.

Церковь была покинута после того, как сильно пострадала от землетрясения в 11 веке и была окончательно уничтожена во время ограбления города в 1204 году крестоносцами, преимущественно из Западной Европы.

Напомним, в Египте обнаружили яму с отрубленными руками.

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