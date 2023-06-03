Археологи розкопали приховані кімнати 1500-річної церкви в Стамбулі (фото)

Археологи у Стамбулі виявили кімнати та тунель 1500-річної християнської церкви. Вони, ймовірно, є частиною величезної церкви Св. Полієвкта.

Підземні елементи складаються з двох великих камер, з’єднаних тунелем і, здається, були пов’язані з церковним протезисом – камерою біля вівтаря, де готували хліб і вино для візантійського християнського обряду Божественної літургії. Про це повідомляє Greekcitytimes.

За словами археологів, частини підземних приміщень досі прикрашені мозаїкою, вставками з каменю та різьбленими мармуровими блоками.

Читайте також: У Китаї виявили затонулі кораблі часів династії Мін, навантажені порцеляною

Відео дня

У березні робітники повторно розкопали підземні приміщення та тунель, і незабаром влада планує дозволити громадськості спостерігати за прогресом.

Це була одна з найрозкішніших церков у Константинополі, а також найбільша, поки в 537 році не було завершено будівництво собору Святої Софії.

Зараз залишилися лише руїни, але в часи свого розквіту церква Св. Полієвкта була пишно прикрашена і, можливо, мала ранній купол.

Церква була покинута після того, як вона сильно постраждала від землетрусу в 11 столітті і була остаточно знищена під час пограбування міста в 1204 році хрестоносцями, переважно із Західної Європи.

Нагадаємо, у Єгипті знайшли яму з відрубаними руками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!