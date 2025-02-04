Арктический циклон приближается: где в Украине ударят самые сильные морозы

На этой неделе в Украине ожидается холодная погода, сопровождаемая снегопадами и гололедицей на дорогах.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе для "Метеопрога". По его данным, в ближайшие дни температура воздуха будет постепенно снижаться из-за вторжения холодных арктических масс, следующих с севера в восточную и юго-восточную часть Европы.

Похолодание сопровождается снегом и мокрым снегом, а на юге страны возможны осадки в виде дождя.

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"Самая холодная погода ожидается в районе Карпат, тогда как самые высокие температурные показатели будут традиционно зафиксированы в Крыму, Приазовье и Одесской области", - отметил Игорь Кибальчич.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, как долго будет держаться "весенняя" погода и когда ждать резких перемен.

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