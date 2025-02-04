Арктичний циклон наближається: де в Україні вдарять найсильніші морози

Цього тижня в Україні очікується холодна погода, що супроводжуватиметься снігопадами та ожеледицею на дорогах.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі для "Метеопрог". За його даними, у найближчі дні температура повітря поступово знижуватиметься через вторгнення холодних арктичних мас, що рухаються з півночі у східну та південно-східну частину Європи.

Похолодання супроводжуватиметься снігом та мокрим снігом, а на півдні країни можливі опади у вигляді дощу.

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"Найхолодніша погода очікується в районі Карпат, тоді як найвищі температурні показники будуть традиційно зафіксовані в Криму, Приазов'ї та Одеській області", – зазначив Ігор Кібальчич.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, як довго триматиметься "весняна" погода та коли чекати різких змін.

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