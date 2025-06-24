Армия РФ атаковала Днепр: повреждена гражданская инфраструктура, изуродован поезд, есть погибшие и ранены (фото)

Российские войска снова нанесли удар по Днепру. В городе прозвучала серия взрывов, в результате которых, по предварительной информации, погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, Воздушные силы, мэр Днепра Борис Филатов в Facebook. В результате обстрела в городе вспыхнул пожар, были повреждены несколько гражданских объектов, в том числе общежитие, гимназия и административное здание. Пострадал также пассажирский поезд — травмы получили пассажиры. По словам Лисака, под удар попал и пригород Днепра - город Самар, где также зафиксированы погибшие и раненые.

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Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что обстрел вызвал значительные разрушения: пострадали 14 школ и детских садов, повреждены городская больница и поликлиника, а также разрушены здания в частном секторе. Также подтверждено, что получил повреждения поезд №52, следовавший по маршруту Одесса — Запорожье.

Перед атакой Воздушные силы Украины зафиксировали движение двух скоростных целей в направлении Днепра и предупредили о возможном применении противника баллистического вооружения. На местах работают спасатели, полиция и медики. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

UPD: Число погибших в Днепре возросло до 11, более 100 человек ранены.

Напомним, армия РФ атаковала Сумщину дронами.

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