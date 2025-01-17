Армия РФ атаковала Кривой Рог: четверо погибших, ранены, повреждено учебное заведение (фото)

17 января российские войска нанесли удар по Кривому Рогу: погибли 4 человека, повреждены учебное заведение и жилые дома. "В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилищная застройка... По предварительной информации, четыре человека погибли из-за действий российской армии... Есть раненые. Детали впоследствии."

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Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА, и Александр Вилкул, председатель Совета обороны Кривого Рога, в Telegram

Александр Вилкул сообщил, что в настоящее время известно о трех раненых, которым оказывают медицинскую помощь.

Лисак также отметил, что в области до сих пор действует воздушная тревога, и призвал жителей оставаться в укрытиях до ее отмены.

Напомним, армия РФ совершила массированную атаку крылатыми ракетами и баллистикой на Украину.

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