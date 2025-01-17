Армія РФ атакувала Кривий Ріг: четверо загиблих, є поранені, пошкоджено навчальний заклад (фото)
17 січня російські війська завдали удару по Кривому Рогу: загинули 4 людини, пошкоджено навчальний заклад і житлові будинки. "У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова... За попередньою інформацією, четверо людей загинули через дії російської армії... Є поранені. Деталі згодом."
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Про це повідомивСергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, та Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу, у Telegram
Олександр Вілкул повідомив, що наразі відомо про трьох поранених, яким надають медичну допомогу.
Лисак також зазначив, що в області досі діє повітряна тривога, і закликав мешканців залишатися в укриттях до її скасування.
Нагадаємо, армія РФ здійснила масовану атаку крилатими ракетами та балістикою на Україну.
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