Армия РФ атаковала Сумы и Харьков дронами: повреждены СТО и 15 домов (фото)

В ночь на 17 февраля российский ударный беспилотник попал в здание СТО в Сумах, причинив повреждение помещения и находившихся внутри автомобилей. По сообщениям, жертв и пострадавших нет.

В Харькове в результате дроновой атаки потерпели разрушения жилые дома в двух районах города. Об этом сообщают Сумская ОВА и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Холодногорском районе из-за падения обломков вражеского беспилотника "Герань-2" повреждено хозяйственное сооружение, а также выбиты окна в 14 частных домах. Три женщины получили острую стрессовую реакцию. В Салтовском районе в результате удара дрона повреждено остекление жилого дома, однако обошлось без пострадавших.

Напомним, армия РФ атаковала дронами Сумы.

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