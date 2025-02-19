Армия РФ нанесла массированный удар по Одессе: повреждена детская больница, без света и отопления остались более 250 тысяч человек (фото)

Вечером 18 февраля российские войска нанесли массированный удар по Одессе, что привело к масштабным разрушениям. Значительная часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения, повреждены объекты социальной инфраструктуры.

В результате атаки густонаселенный район остался без коммунальных услуг, что коснулось жилых домов, больниц, поликлиник и других важных объектов. Для ликвидации последствий обстрела создан оперативный штаб, занимающийся восстановлением коммуникаций и оказанием помощи пострадавшим. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Читайте также: Армия РФ атаковала Тернополь: возникли перебои с электричеством и водоснабжением

По состоянию на 05:05 утра 19 февраля стало известно, что в результате удара без света и теплоснабжения осталось 14 школ, 13 детских садов и большой жилой микрорайон с более чем 500 домами. Один из самых больших районов города, где проживает более 250 тысяч человек, оказался в критических условиях. Из-за сложной ситуации с теплоснабжением было принято решение о спуске воды из систем во избежание их расмерзания. Также в Киевском районе отменено обучение в школах и работу детских садов.

По последним данным, значительные разрушения получили детская поликлиника и детский сад. Известно об одном пострадавшем, которому оказывают медицинскую помощь.

Напомним, армия РФ атаковала дронами Сумы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!