Армия РФ обстреляла жилые дома в Одессе: погибла женщина, без тепла - 40 тысяч жителей (фото, видео)

Вечером 14 ноября российские захватчики нанесли мощный комбинированный удар по Одессе. В результате атаки погибла женщина, а количество раненых достигло 10 человек, включая двоих детей.

Среди пострадавших – 9-летний мальчик, который находится в больнице в состоянии средней тяжести. Также в медучреждения госпитализированы 22-летний мужчина в тяжелом состоянии и другие раненые с травмами средней тяжести.

Вражеский удар нанес значительные разрушения городской инфраструктуры. В частности, поврежден многоквартирный дом в центре города, где возник пожар, пострадали и другие многоэтажки. Зафиксировано повреждение около 30 автомобилей, религиозной постройки и учебного заведения. Из-за удара по системе теплоснабжения временно приостановлена работа котельной.

Последствия атаки в Одессу. Источник: ГСЧС

Последствия атаки в Одессу. Источник: ГСЧС

Последствия атаки в Одессу. Источник: ГСЧС

Последствия атаки в Одессу. Источник: ГСЧС

Последствия атаки в Одессу. Источник: ГСЧС

Последствия атаки в Одессу. Источник: ГСЧС

Последствия атаки в Одессу. Источник: ГСЧС

Последствия атаки в Одессу. Источник: ГСЧС

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На месте работают спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Городские власти организуют уборку территории и сбор документов для предоставления материальной помощи пострадавшим. Также решается вопрос о необходимости временного расселения жильцов поврежденных домов.

По информации ГСЧС, спасатели оперативно ликвидировали пожары, возникшие по шести разным адресам города. В настоящее время продолжаются восстановительные работы на поврежденном магистральном трубопроводе централизованного отопления.

Напомним, российская армия совершила атаку ракетами и дронами в Киевскую область.

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