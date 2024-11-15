Армія рф обстріляла житлові будинки в Одесі: загинула жінка, без тепла - 40 тисяч мешканців (фото, відео)

Ввечері 14 листопада російські загарбники здійснили потужний комбінований удар по Одесі. Внаслідок атаки загинула жінка, а кількість поранених досягла 10 осіб, включаючи двох дітей.

Серед постраждалих - 9-річний хлопчик, який перебуває у лікарні у стані середньої важкості. Також до медзакладів ушпиталено 22-річного чоловіка у важкому стані та інших поранених із травмами середньої тяжкості.

Ворожий удар спричинив значні руйнування міської інфраструктури. Зокрема, пошкоджено багатоквартирний будинок у центрі міста, де виникла пожежа, постраждали й інші багатоповерхівки. Зафіксовано пошкодження близько 30 автомобілів, релігійної споруди та навчального закладу. Через удар по системі теплопостачання тимчасово призупинено роботу котельні.

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Одесу. Джерело: ДСНС

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На місці працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери. Міська влада організовує прибирання території та збір документів для надання матеріальної допомоги постраждалим. Також вирішується питання щодо необхідності тимчасового розселення мешканців пошкоджених будинків.

За інформацією ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що виникли за шістьма різними адресами міста. Наразі тривають відновлювальні роботи на пошкодженому магістральному трубопроводі централізованого опалення.

Нагадаємо, російська армія здійснила атаку ракетами та дронами на Київщину.

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