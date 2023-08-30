Артиллеристы громко 'угомонили' БМП оккупантов (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили боевую машину пехоты оккупантов.

Артиллеристам помогли аэроразведчики. Об этом сообщили на странице ОАБр в Facebook.

"Враждующую боевую машину пехоты БМП-2 артиллеристы в содружестве с аэроразведкой Великокняжеской бригады "успокоили" громко и ярко. Начинаем себе новые традиции", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили местонахождение БМП оккупантов. На следующих кадрах видны меткие удары артиллерии.

Видео дня

Точное время и место уничтожения вражеской БМП не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, защитникам Украины удалось ликвидировать российский комплекс РЭБ Р-330Ж "Житель" вместе с экипажем. Они применили для этого удар с РСЗО "HIMARS".

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