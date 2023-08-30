Артилеристи гучно 'вгамували' БМП окупантів (відео)

Українські військові продовжують нищити техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили бойову машину піхоти окупантів.

Артилеристам допомогли аеророзвідники. Про це повідомили на сторінці ОАБр у Facebook.

"Ворожу бойову машину піхоти БМП-2 артилеристи у співдружності із аеророзвідкою Великокнязівської бригади "вгамували" гучно і яскраво. Започатковуємо собі нові традиції", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили місце розташування БМП окупантів. На наступних кадрах видно влучні удари артилерії.

Відео дня

Точний час та місце знищення ворожої БМП не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, захисникам України вдалося ліквідувати російський комплекс РЕБ Р-330Ж "Житель" разом з екіпажем. Вони застосували ля цього удар з РСЗВ "HIMARS".

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