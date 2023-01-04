Артиллеристы показали видео уничтожения опорного пункта оккупантов под Бахмутом

Вооруженные силы Украины уничтожили опорный пункт российских оккупантов на Бахмутском направлении. Ликвидировать место дислокации врагов удалось бойцам 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Россияне пытались спрятать свой опорный пункт в одном из домов. Об этом сообщили в Telegram-канале Сухопутных войск Украины.

"Русские захватчики попытались замаскировать свой опорный пункт в одном из захваченных домов на Бахмутском направлении, но от наших "Богов войны" не укроешься", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть уничтожение опорного пункта русских оккупантов. Сначала его зафиксировали с помощью аэроразведки, а затем артиллеристы нанесли точный удар.

Видео дня

Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, самая сложная ситуация на участке Соледар-Бахмут-Майорск.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

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