ua
Война в Украине

Артиллеристы показали видео уничтожения опорного пункта оккупантов под Бахмутом

Максим Карпенко

Артиллеристы показали видео уничтожения опорного пункта оккупантов под Бахмутом

Вооруженные силы Украины уничтожили опорный пункт российских оккупантов на Бахмутском направлении. Ликвидировать место дислокации врагов удалось бойцам 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Россияне пытались спрятать свой опорный пункт в одном из домов. Об этом сообщили в Telegram-канале Сухопутных войск Украины.

"Русские захватчики попытались замаскировать свой опорный пункт в одном из захваченных домов на Бахмутском направлении, но от наших "Богов войны" не укроешься", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть уничтожение опорного пункта русских оккупантов. Сначала его зафиксировали с помощью аэроразведки, а затем артиллеристы нанесли точный удар.

Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, самая сложная ситуация на участке Соледар-Бахмут-Майорск.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Война в Украине