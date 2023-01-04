Артилеристи показали відео знищення опорного пункту окупантів під Бахмутом

Збройні сили України знищили опорний пункт російських окупантів на Бахмутському напрямку. Ліквідували місце дислокації ворогів вдалося бійцям 28-ї механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Росіяни намагалися заховати свій опорний пункт в одному з будинків. Про це повідомили в Telegram-каналі Сухопутних військ України.

"Російські загарбники спробували замаскувати свій опорний пункт в одному із захоплених будинків на Бахмутському напрямку, та від наших "Богів війни" не сховаєшся", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити знищення опорного пункту російських окупантів. Спочатку його зафіксували за допомогою аеророзвідки, а потім артилеристи завдали влучного удару.

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Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, найскладніша ситуація на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

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