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Війна в Україні

Артилеристи показали відео знищення опорного пункту окупантів під Бахмутом

Максим Карпенко

Артилеристи показали відео знищення опорного пункту окупантів під Бахмутом

Збройні сили України знищили опорний пункт російських окупантів на Бахмутському напрямку. Ліквідували місце дислокації ворогів вдалося бійцям 28-ї механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Росіяни намагалися заховати свій опорний пункт в одному з будинків. Про це повідомили в Telegram-каналі Сухопутних військ України.

"Російські загарбники спробували замаскувати свій опорний пункт в одному із захоплених будинків на Бахмутському напрямку, та від наших "Богів війни" не сховаєшся", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити знищення опорного пункту російських окупантів. Спочатку його зафіксували за допомогою аеророзвідки, а потім артилеристи завдали влучного удару.

Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, найскладніша ситуація на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

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Війна в Україні