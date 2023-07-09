Артиллеристы высокоточным снарядом уничтожили российскую САУ в Донецкой области (взрывное видео)

Украинские военные продолжают вести ожесточенные бои на разных участках фронта. В частности, николаевские десантники уничтожили российскую 152-мм самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С".

Ликвидация САУ оккупантов состоялась в Донецкой области. Об этом сообщили на странице 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в Facebook.

"Да, на днях николаевские десантники уничтожили российскую 152-мм самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С". Сначала аэроразведка маруновых беретов обнаружила огневую позицию, где находилась артиллерийская установка противника", – говорится в сообщении.

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Видео дня

Отмечается, что по позиции оккупантов отработала артиллерия. На видео можно увидеть, как высокоточный снаряд попал во вражескую пушку.

На следующих кадрах видна детонация боекомплекта и как горит САУ оккупантов. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом.

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