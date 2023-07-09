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Війна в Україні

Артилеристи високоточним снарядом знищили російську САУ на Донеччині (вибухове відео)

Максим Карпенко

Артилеристи високоточним снарядом знищили російську САУ на Донеччині (вибухове відео)

Українські військові продовжують вести запеклі бої на різних ділянках фронту. Зокрема, миколаївські десантники знищили російську 152-мм самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С".

Ліквідація САУ окупантів відбулася на Донеччині. Про це повідомили на сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ у Facebook.

"Так, днями миколаївські десантники знищили російську 152-мм самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С". Спочатку аеророзвідка марунових беретів виявила вогневу позицію, де перебувала артилерійська установка противника", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що по позиції окупантів відпрацювала артилерія. На відео можна побачити, як високоточний снаряд влучив у ворожу гармату.

На наступних кадрах видно детонацію боєкомплекту та як горить САУ окупантів. Точний час та місце не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу Бахмуту аеророзвідники вистежили російський танк Т-80. Після влучних пострілів бійців ЗСУ він перетворився на брухт.

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