Астероид, способный уничтожить город, пролетит между Землей и Луной

Астероид под названием 2023 DZ2, способный уничтожить город, безопасно пролетит между Землей и Луной 25-26 марта. NASA подтверждает, что столь крупные астероиды редко приближаются к Земле, поэтому это единственный шанс для исследования этого астероида на протяжении десятилетий. Об этом пишет The Guardian.

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Астероид был открыт месяц назад и пройдет около 515 тысяч километров от Луны со скоростью около 28 тысяч км/ч. Ученые оценивают его размер от 40 до 90 метров в диаметре.

Близкое столкновение даст астрономам возможность изучить космическую скалу на расстоянии не более 68 000 км. На менее чем на половине расстояния отсюда до Луны астероид можно будет увидеть в бинокль и небольшие телескопы. Астероид вернется в 2026 году.

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Указанный астероид не представляет угрозы для Земли. Раньше была мала вероятность того, что он может задеть Землю, однако эту возможность исключили ученые.

"Нет никаких шансов, что этот "убийца городов" поразит Землю, но его близкое приближение дает отличную возможность для наблюдений", – сказал в заявлении руководитель планетарной защиты Европейского космического агентства Ричард Мойсл.

Недавно стало известно, что к Земле приближаются два астероида.

Напомним, ранее ученые изобрели способ долететь до Марса только через 45 дней вместо одного года.

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