Астероїд, який здатен знищити місто, пролетить між Землею та Місяцем

Астероїд з назвою 2023 DZ2, який здатний знищити місто, безпечно пролетить між Землею та Місяцем 25-26 березня. NASA підтверджує, що такі великі астероїди рідко наближаються до Землі, тому це єдиний шанс для дослідження цього астероїда впродовж десятиліть. Про це пише The Guardian.

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Астероїд був відкритий місяць тому і пройде близько 515 тисяч кілометрів від Місяця зі швидкістю близько 28 тисяч км/год. Вчені оцінюють його розмір від 40 до 90 метрів у діаметрі.

Близьке зіткнення дасть астрономам можливість вивчити космічну скелю на відстані трохи більше 68 000 км. На менш ніж половині відстані звідси до Місяця астероїд можна буде побачити в бінокль і невеликі телескопи. Астероїд повернеться у 2026 році.

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Зазначений астероїд не становить загрози для Землі. Раніше була мала ймовірність того, що він може зачепити Землю, проте цю можливість виключили науковці.

"Немає жодних шансів, що цей "вбивця міст" вразить Землю, але його близьке наближення дає чудову можливість для спостережень", – сказав у заяві керівник планетарного захисту Європейського космічного агентства Річард Мойсл.

Нещодавно стало відомо, що до Землі наближаються два астероїди.

Нагадаємо, раніше вчені винайшли спосіб долетіти до Марсу лише за 45 днів замість одного року.

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