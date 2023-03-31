Астрологи назвали самый счастливый день апреля для каждого знака зодиака: Весы – Рыбы

Изменения всегда немного пугают, но все же они призывают, как обещание большего. Единственный способ почувствовать жизнь так, как вы мечтаете – принять этот риск.

Меркурий переходит в ретроградное состояние позже этого месяца во время двухнедельного Портала затемнения, что означает важные изменения. Астрологи объяснили, какой день этого месяца будет самым счастливым для знаков зодиака от Весов до Рыб.

Весы

Самый счастливый день: вторник, 11 апреля

Когда Венера переходит в Близнецов, вы почувствуете последствия того, как ваша жизнь начинает расширяться. Энергия Близнецов управляет для вас достатком, и для достижения этого необходимо расширить все находящиеся в стагнации сферы вашей жизни.

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Скорпион

Самый счастливый день: четверг, 27 апреля

Первая четверть Луны – это время, когда Вселенная ведет вас к вашей мечте или цели. Эта Луна в Леве влияет на вашу карьеру и профессиональный путь. Убедитесь, что никакие сомнения или что-либо не мешает вашему успеху.

Стрелец

Самый счастливый день: четверг, 20 апреля

Полное солнечное затмение молодой луны в Овне освещает ваш пятый дом радости, творчества и самовыражения. Пора вам помнить, что эта жизнь должна приносить вам радость, а не хаос. Если вы все еще придерживаетесь этих устаревших убеждений, вы никогда не сможете жить полноценно.

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Козерог

Самый счастливый день: четверг, 6 апреля

Полнолуние в Весах активизирует темы вокруг вашей карьеры, работы или профессионального продвижения. Полная Луна имеет тенденцию доводить дела до конца, поэтому посмотрите, что для вас изменилось.

Водолей

Самый счастливый день: четверг, 6 апреля

Полная Луна в Весах активирует для вас удачу, изобилие и расширение. Полная Луна приносит что-то к концу, поэтому вы, вероятно, будете готовы воспользоваться новой возможностью примерно в это время, что приведет к большему равновесию и радости вашей жизни.

Рыбы

Самый счастливый день: четверг, 20 апреля

Полное солнечное затмение Новой Луны в Овне может помочь вам сосредоточиться на том, кто и что для вас самое важное. Она также положительно повлияет на ваши финансы. Это новое финансовое начало для вас, но также нечто удивительное, но неожиданное.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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